SentraNet (SENT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000026. Per pastarąsias 24 valandas SENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000026 iki aukščiausios $ 0.000029 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SENT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SENT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -10.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SentraNet (SENT) rinkos informacija
--
----
$ 163.85
$ 163.85
$ 260.00K
$ 260.00K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000
BSC
Dabartinė SentraNet rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 163.85. SENT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 260.00K
SentraNet (SENT) kainos istorija USD
Stebėkite SentraNet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000003
-10.34%
30 dienų
$ -0.000002
-7.15%
60 dienų
$ -0.028274
-99.91%
90 dienų
$ -0.024974
-99.90%
SentraNet kainos pokytis šiandien
Šiandien SENT užfiksuotas $ -0.000003 (-10.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SentraNet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000002 (-7.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SentraNet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SENT rodiklis pasikeitė $ -0.028274 (-99.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SentraNet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.024974 (-99.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SentraNet (SENT) pokyčius?
$SENT is the utility and reward token of SentraNet — a decentralized security protocol for Web3. It powers threat detection, community defense incentives, and on-chain governance, all with zero buy/sell tax and full transparency.
SentraNet kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SentraNet (SENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SentraNet (SENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SentraNet prognozes.
Supratimas apie SentraNet (SENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
