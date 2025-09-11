Ultiverse (ULTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001669. Per pastarąsias 24 valandas ULTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001652 iki aukščiausios $ 0.001745 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ULTI kaina yra $ 0.07451395744728058, o žemiausia – $ 0.001411020232465407.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ULTI per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ultiverse (ULTI) rinkos informacija
No.1113
$ 11.64M
$ 11.64M
$ 198.17K
$ 198.17K
$ 16.69M
$ 16.69M
6.97B
6.97B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
69.72%
BSC
Dabartinė Ultiverse rinkos kapitalizacija yra $ 11.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 198.17K. ULTI apyvartoje yra 6.97B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.69M
Ultiverse (ULTI) kainos istorija USD
Stebėkite Ultiverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000788
-0.47%
30 dienų
$ -0.000332
-16.60%
60 dienų
$ +0.000122
+7.88%
90 dienų
$ -0.000182
-9.84%
Ultiverse kainos pokytis šiandien
Šiandien ULTI užfiksuotas $ -0.00000788 (-0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ultiverse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000332 (-16.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ultiverse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ULTI rodiklis pasikeitė $ +0.000122 (+7.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ultiverse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000182 (-9.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ultiverse (ULTI) pokyčius?
Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains.
Ultiverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ultiverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ULTIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ultiverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ultiverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ultiverse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ultiverse (ULTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ultiverse (ULTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ultiverse prognozes.
Supratimas apie Ultiverse (ULTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ULTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ultiverse (ULTI)
Ieškote, kaip nusipirkti Ultiverse? Viskas paprasta ir patogu! Ultiverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.