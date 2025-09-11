Daugiau apie MIH

MIH Kainos informacija

MIH Baltoji knyga

MIH Oficiali svetainė

MIH Tokenomika

MIH Kainų prognozė

MIH Istorija

MIH pirkimo vadovas

MIHvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MIH Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MINE COIN logotipas

MINE COIN kaina(MIH)

1 MIH į USD – tiesioginė kaina:

$0.2084
$0.2084$0.2084
+0.43%1D
USD
MINE COIN (MIH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:02(UTC+8)

MINE COIN (MIH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2074
$ 0.2074$ 0.2074
24 val. žemiausia
$ 0.2089
$ 0.2089$ 0.2089
24 val. aukščiausia

$ 0.2074
$ 0.2074$ 0.2074

$ 0.2089
$ 0.2089$ 0.2089

$ 0.2556823269040955
$ 0.2556823269040955$ 0.2556823269040955

$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195$ 0.004984983031285195

0.00%

+0.43%

+0.77%

+0.77%

MINE COIN (MIH) realiojo laiko kaina yra $ 0.2084. Per pastarąsias 24 valandas MIH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2074 iki aukščiausios $ 0.2089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIH kaina yra $ 0.2556823269040955, o žemiausia – $ 0.004984983031285195.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MINE COIN (MIH) rinkos informacija

No.4619

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 106.39K
$ 106.39K$ 106.39K

$ 416.80M
$ 416.80M$ 416.80M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė MINE COIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 106.39K. MIH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 416.80M

MINE COIN (MIH) kainos istorija USD

Stebėkite MINE COIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000892+0.43%
30 dienų$ +0.0016+0.77%
60 dienų$ +0.0155+8.03%
90 dienų$ +0.0075+3.73%
MINE COIN kainos pokytis šiandien

Šiandien MIH užfiksuotas $ +0.000892 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MINE COIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0016 (+0.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MINE COIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIH rodiklis pasikeitė $ +0.0155 (+8.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MINE COIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0075 (+3.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MINE COIN (MIH) pokyčius?

Peržiūrėkite MINE COIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

MINE COIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MINE COIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MIHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MINE COIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MINE COIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MINE COIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MINE COIN (MIH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MINE COIN (MIH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MINE COIN prognozes.

Peržiūrėkite MINE COIN kainos prognozę dabar!

MINE COIN (MIH) Tokenomika

Supratimas apie MINE COIN (MIH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MINE COIN (MIH)

Ieškote, kaip nusipirkti MINE COIN? Viskas paprasta ir patogu! MINE COIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MIH į vietos valiutas

1 MINE COIN(MIH) į VND
5,484.046
1 MINE COIN(MIH) į AUD
A$0.314684
1 MINE COIN(MIH) į GBP
0.152132
1 MINE COIN(MIH) į EUR
0.17714
1 MINE COIN(MIH) į USD
$0.2084
1 MINE COIN(MIH) į MYR
RM0.879448
1 MINE COIN(MIH) į TRY
8.604836
1 MINE COIN(MIH) į JPY
¥30.6348
1 MINE COIN(MIH) į ARS
ARS$296.8658
1 MINE COIN(MIH) į RUB
17.6098
1 MINE COIN(MIH) į INR
18.397552
1 MINE COIN(MIH) į IDR
Rp3,416.392896
1 MINE COIN(MIH) į KRW
290.2491
1 MINE COIN(MIH) į PHP
11.928816
1 MINE COIN(MIH) į EGP
￡E.10.036544
1 MINE COIN(MIH) į BRL
R$1.12536
1 MINE COIN(MIH) į CAD
C$0.287592
1 MINE COIN(MIH) į BDT
25.38312
1 MINE COIN(MIH) į NGN
314.327636
1 MINE COIN(MIH) į COP
$817.253104
1 MINE COIN(MIH) į ZAR
R.3.649084
1 MINE COIN(MIH) į UAH
8.602752
1 MINE COIN(MIH) į VES
Bs32.5104
1 MINE COIN(MIH) į CLP
$200.2724
1 MINE COIN(MIH) į PKR
Rs59.187684
1 MINE COIN(MIH) į KZT
112.344272
1 MINE COIN(MIH) į THB
฿6.62712
1 MINE COIN(MIH) į TWD
NT$6.329108
1 MINE COIN(MIH) į AED
د.إ0.764828
1 MINE COIN(MIH) į CHF
Fr0.164636
1 MINE COIN(MIH) į HKD
HK$1.621352
1 MINE COIN(MIH) į AMD
֏79.631724
1 MINE COIN(MIH) į MAD
.د.م1.881852
1 MINE COIN(MIH) į MXN
$3.878324
1 MINE COIN(MIH) į SAR
ريال0.7815
1 MINE COIN(MIH) į PLN
0.76066
1 MINE COIN(MIH) į RON
лв0.904456
1 MINE COIN(MIH) į SEK
kr1.950624
1 MINE COIN(MIH) į BGN
лв0.348028
1 MINE COIN(MIH) į HUF
Ft70.143272
1 MINE COIN(MIH) į CZK
4.353476
1 MINE COIN(MIH) į KWD
د.ك0.063562
1 MINE COIN(MIH) į ILS
0.691888
1 MINE COIN(MIH) į AOA
Kz189.971188
1 MINE COIN(MIH) į BHD
.د.ب0.0783584
1 MINE COIN(MIH) į BMD
$0.2084
1 MINE COIN(MIH) į DKK
kr1.329592
1 MINE COIN(MIH) į HNL
L5.462164
1 MINE COIN(MIH) į MUR
9.494704
1 MINE COIN(MIH) į NAD
$3.663672
1 MINE COIN(MIH) į NOK
kr2.07358
1 MINE COIN(MIH) į NZD
$0.350112
1 MINE COIN(MIH) į PAB
B/.0.2084
1 MINE COIN(MIH) į PGK
K0.883616
1 MINE COIN(MIH) į QAR
ر.ق0.758576
1 MINE COIN(MIH) į RSD
дин.20.890016

MINE COIN išteklius

Išsamesnei MINE COIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MINE COIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MINE COIN

Kiek MINE COIN(MIH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIH kaina USD valiuta yra 0.2084USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIH į USD kaina?
Dabartinė MIH kaina USD valiuta yra $ 0.2084. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MINE COIN rinkos kapitalizacija?
MIH rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIH apyvartoje?
MIH apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIH kaina?
MIH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2556823269040955USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIH kaina?
MIH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004984983031285195USD.
Kokia yra MIH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIH yra $ 106.39KUSD.
Ar MIH kaina šiais metais kils?
MIH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:02(UTC+8)

MINE COIN (MIH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MIH-į-USD skaičiuoklė

Suma

MIH
MIH
USD
USD

1 MIH = 0.2084 USD

Prekiauti MIH

MIHUSDT
$0.2084
$0.2084$0.2084
+0.19%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis