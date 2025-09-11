MINE COIN (MIH) realiojo laiko kaina yra $ 0.2084. Per pastarąsias 24 valandas MIH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2074 iki aukščiausios $ 0.2089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIH kaina yra $ 0.2556823269040955, o žemiausia – $ 0.004984983031285195.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MINE COIN (MIH) rinkos informacija
Dabartinė MINE COIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 106.39K. MIH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 416.80M
MINE COIN (MIH) kainos istorija USD
Stebėkite MINE COIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000892
+0.43%
30 dienų
$ +0.0016
+0.77%
60 dienų
$ +0.0155
+8.03%
90 dienų
$ +0.0075
+3.73%
MINE COIN kainos pokytis šiandien
Šiandien MIH užfiksuotas $ +0.000892 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MINE COIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0016 (+0.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MINE COIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIH rodiklis pasikeitė $ +0.0155 (+8.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MINE COIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0075 (+3.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MINE COIN (MIH) pokyčius?
MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.
MINE COIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MINE COIN (MIH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MINE COIN (MIH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MINE COIN prognozes.
Supratimas apie MINE COIN (MIH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MINE COIN (MIH)
