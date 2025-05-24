MIH

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Maksimali pasiūla2,000,000,000

Bendra pasiūla2,000,000,000

Visų laikų rekordas0.2556823269040955,2025-06-05

Mažiausia kaina0.004984983031285195,2025-05-24

Vieša blokų grandinėBSC

Loading...