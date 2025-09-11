MetaFight (MFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00697. Per pastarąsias 24 valandas MFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00689 iki aukščiausios $ 0.00711 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MFT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MFT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MetaFight (MFT) rinkos informacija
--
----
$ 55.07K
$ 55.07K$ 55.07K
$ 697.00K
$ 697.00K$ 697.00K
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BASE
Dabartinė MetaFight rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.07K. MFT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 697.00K
MetaFight (MFT) kainos istorija USD
Stebėkite MetaFight kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004
-0.57%
30 dienų
$ -0.00265
-27.55%
60 dienų
$ -0.00232
-24.98%
90 dienų
$ -0.00214
-23.50%
MetaFight kainos pokytis šiandien
Šiandien MFT užfiksuotas $ -0.00004 (-0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MetaFight 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00265 (-27.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MetaFight 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MFT rodiklis pasikeitė $ -0.00232 (-24.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MetaFight 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00214 (-23.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MetaFight (MFT) pokyčius?
MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem.
MetaFight kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MetaFight (MFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetaFight (MFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetaFight prognozes.
Supratimas apie MetaFight (MFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MetaFight (MFT)
