MetaFight (MFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MetaFight kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MetaFight kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MetaFight kainos prognozė
$0.00674
+1.50%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:28:06(UTC+8)

MetaFight Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MetaFight (MFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MetaFight galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00674 prekybos kainą 2025 m.

MetaFight (MFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MetaFight galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007077 prekybos kainą 2026 m.

MetaFight (MFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MFT ateities kaina yra $ 0.007430 su 10.25% augimo norma.

MetaFight (MFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MFT ateities kaina yra $ 0.007802 su 15.76% augimo norma.

MetaFight (MFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008192, o augimo norma – 21.55%.

MetaFight (MFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008602, o augimo norma – 27.63%.

MetaFight (MFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MetaFight kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014011 prekybos kainą.

MetaFight (MFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MetaFight kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.022824 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00674
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007077
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007430
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007802
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008192
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008602
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009032
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009483
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009958
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010455
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010978
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011527
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012104
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012709
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013344
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014011
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MetaFight kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00674
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006740
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006746
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006767
    0.41%
MetaFight (MFT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MFT kaina yra $0.00674. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MetaFight (MFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006740. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MetaFight (MFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006746. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MetaFight (MFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MFT kaina yra $0.006767. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MetaFight kainų statistika

$ 0.00674
$ 0.00674$ 0.00674

+1.50%

--
----

--
----

$ 3.63K
$ 3.63K$ 3.63K

--

Naujausia MFT kaina yra $ 0.00674. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.50%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 3.63K.
Be to, MFT turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MetaFight (MFT)

Bandote įsigyti MFT? Dabar galite MFT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti MetaFight ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MFT dabar

MetaFight istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MetaFight, dabartinė MetaFight kaina yra 0.00674USD. Apyvartinė MetaFight (MFT) pasiūla yra 0.00 MFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000149
    $ 0.00762
    $ 0.00664
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.000349
    $ 0.01014
    $ 0.0025
  • 30 dienų
    -0.31%
    $ -0.00313
    $ 0.01014
    $ 0.0025
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MetaFight kaina pasikeitė $-0.000149, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MetaFight buvo prekiaujama aukščiausia $0.01014 ir žemiausia $0.0025. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo MFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MetaFight įvyko -0.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00313 vertę. Tai rodo, kad MFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MetaFight kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MFT kainų istoriją

Kaip veikia MetaFight (MFT) kainų prognozės modulis?

MetaFight Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MetaFight ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MetaFight kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MetaFight potencialą.

Kodėl MFT kainų prognozė yra svarbi?

MFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, MFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MFT kainų prognozė?
Remiantis MetaFight (MFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MFT 2026 m.?
1 vieneto MetaFight (MFT) kaina šiandien yra $0.00674. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MFT kaina 2027 m.?
MetaFight (MFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MetaFight (MFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MetaFight (MFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MFT 2030 m.?
1 vieneto MetaFight (MFT) kaina šiandien yra $0.00674. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MFT kainų prognozė 2040 metams?
MetaFight (MFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MFT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.