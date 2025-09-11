Daugiau apie MENGO

Flamengo Fan Token (MENGO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Flamengo Fan Token (MENGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.12767
$ 0.12767$ 0.12767
24 val. žemiausia
$ 0.13155
$ 0.13155$ 0.13155
24 val. aukščiausia

$ 0.12767
$ 0.12767$ 0.12767

$ 0.13155
$ 0.13155$ 0.13155

$ 4.032450914997048
$ 4.032450914997048$ 4.032450914997048

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

-0.21%

-0.24%

-0.24%

Flamengo Fan Token (MENGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.13005. Per pastarąsias 24 valandas MENGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12767 iki aukščiausios $ 0.13155 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MENGO kaina yra $ 4.032450914997048, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MENGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flamengo Fan Token (MENGO) rinkos informacija

No.1936

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 52.02K
$ 52.02K$ 52.02K

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

13.16M
13.16M 13.16M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

43.85%

CHZ

Dabartinė Flamengo Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.02K. MENGO apyvartoje yra 13.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.90M

Flamengo Fan Token (MENGO) kainos istorija USD

Stebėkite Flamengo Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002737-0.21%
30 dienų$ +0.00577+4.64%
60 dienų$ +0.01699+15.02%
90 dienų$ +0.00632+5.10%
Flamengo Fan Token kainos pokytis šiandien

Šiandien MENGO užfiksuotas $ -0.0002737 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Flamengo Fan Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00577 (+4.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Flamengo Fan Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MENGO rodiklis pasikeitė $ +0.01699 (+15.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Flamengo Fan Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00632 (+5.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Flamengo Fan Token (MENGO) pokyčius?

Peržiūrėkite Flamengo Fan Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Flamengo Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Flamengo Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MENGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Flamengo Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Flamengo Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Flamengo Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flamengo Fan Token (MENGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flamengo Fan Token (MENGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flamengo Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Flamengo Fan Token kainos prognozę dabar!

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomika

Supratimas apie Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MENGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Flamengo Fan Token (MENGO)

Ieškote, kaip nusipirkti Flamengo Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! Flamengo Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MENGO į vietos valiutas

1 Flamengo Fan Token(MENGO) į VND
3,422.26575
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į AUD
A$0.1963755
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į GBP
0.096237
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į EUR
0.1105425
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į USD
$0.13005
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į MYR
RM0.548811
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į TRY
5.3697645
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į JPY
¥19.11735
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į ARS
ARS$185.256225
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į RUB
11.1569895
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į INR
11.483415
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į IDR
Rp2,131.966872
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į KRW
181.1271375
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į PHP
7.446663
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į EGP
￡E.6.2619075
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į BRL
R$0.70227
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į CAD
C$0.179469
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į BDT
15.84009
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į NGN
196.1531145
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į COP
$509.998878
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į ZAR
R.2.281077
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į UAH
5.368464
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į VES
Bs20.2878
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į CLP
$124.97805
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į PKR
Rs36.9355005
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į KZT
70.107354
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į THB
฿4.138191
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į TWD
NT$3.9444165
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į AED
د.إ0.4772835
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į CHF
Fr0.1027395
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į HKD
HK$1.011789
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į AMD
֏49.6934055
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į MAD
.د.م1.1743515
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į MXN
$2.4228315
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į SAR
ريال0.4876875
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į PLN
0.473382
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į RON
лв0.564417
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į SEK
kr1.217268
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į BGN
лв0.2171835
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į HUF
Ft43.772229
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į CZK
2.715444
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į KWD
د.ك0.03966525
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į ILS
0.4330665
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į AOA
Kz118.5496785
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į BHD
.د.ب0.04902885
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į BMD
$0.13005
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į DKK
kr0.829719
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į HNL
L3.4086105
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į MUR
5.925078
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į NAD
$2.286279
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į NOK
kr1.292697
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į NZD
$0.218484
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į PAB
B/.0.13005
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į PGK
K0.551412
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į QAR
ر.ق0.473382
1 Flamengo Fan Token(MENGO) į RSD
дин.13.0323105

Flamengo Fan Token išteklius

Išsamesnei Flamengo Fan Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Flamengo Fan Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flamengo Fan Token

Kiek Flamengo Fan Token(MENGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MENGO kaina USD valiuta yra 0.13005USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MENGO į USD kaina?
Dabartinė MENGO kaina USD valiuta yra $ 0.13005. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flamengo Fan Token rinkos kapitalizacija?
MENGO rinkos kapitalizacija yra $ 1.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MENGO apyvartoje?
MENGO apyvartoje yra 13.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MENGO kaina?
MENGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.032450914997048USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MENGO kaina?
MENGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MENGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MENGO yra $ 52.02KUSD.
Ar MENGO kaina šiais metais kils?
MENGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MENGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

