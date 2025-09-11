Flamengo Fan Token (MENGO) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.12767
$ 0.12767$ 0.12767
24 val. žemiausia
$ 0.13155
$ 0.13155$ 0.13155
24 val. aukščiausia
$ 0.12767
$ 0.12767$ 0.12767
$ 0.13155
$ 0.13155$ 0.13155
$ 4.032450914997048
$ 4.032450914997048$ 4.032450914997048
$ 0
$ 0$ 0
+0.44%
-0.21%
-0.24%
-0.24%
Flamengo Fan Token (MENGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.13005. Per pastarąsias 24 valandas MENGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12767 iki aukščiausios $ 0.13155 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MENGO kaina yra $ 4.032450914997048, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MENGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Flamengo Fan Token (MENGO) rinkos informacija
No.1936
$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M
$ 52.02K
$ 52.02K$ 52.02K
$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M
13.16M
13.16M 13.16M
30,000,000
30,000,000 30,000,000
30,000,000
30,000,000 30,000,000
43.85%
CHZ
Dabartinė Flamengo Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.02K. MENGO apyvartoje yra 13.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.90M
Flamengo Fan Token (MENGO) kainos istorija USD
Stebėkite Flamengo Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002737
-0.21%
30 dienų
$ +0.00577
+4.64%
60 dienų
$ +0.01699
+15.02%
90 dienų
$ +0.00632
+5.10%
Flamengo Fan Token kainos pokytis šiandien
Šiandien MENGO užfiksuotas $ -0.0002737 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Flamengo Fan Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00577 (+4.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Flamengo Fan Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MENGO rodiklis pasikeitė $ +0.01699 (+15.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Flamengo Fan Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00632 (+5.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Flamengo Fan Token (MENGO) pokyčius?
Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.
Flamengo Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Flamengo Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MENGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Flamengo Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Flamengo Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Flamengo Fan Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Flamengo Fan Token (MENGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flamengo Fan Token (MENGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flamengo Fan Token prognozes.
Supratimas apie Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MENGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Flamengo Fan Token (MENGO)
Ieškote, kaip nusipirkti Flamengo Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! Flamengo Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.