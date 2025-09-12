Flamengo Fan Token (MENGO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Flamengo Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MENGO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Flamengo Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Flamengo Fan Token kainos prognozė
$0.1297
+0.07%
USD
Faktinis
Prognozė
Flamengo Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Flamengo Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1297 prekybos kainą 2025 m.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Flamengo Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.136185 prekybos kainą 2026 m.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MENGO ateities kaina yra $ 0.142994 su 10.25% augimo norma.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MENGO ateities kaina yra $ 0.150143 su 15.76% augimo norma.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MENGO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.157651, o augimo norma – 21.55%.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MENGO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.165533, o augimo norma – 27.63%.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Flamengo Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.269636 prekybos kainą.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Flamengo Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.439210 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1297
    0.00%
  • 2026
    $ 0.136185
    5.00%
  • 2027
    $ 0.142994
    10.25%
  • 2028
    $ 0.150143
    15.76%
  • 2029
    $ 0.157651
    21.55%
  • 2030
    $ 0.165533
    27.63%
  • 2031
    $ 0.173810
    34.01%
  • 2032
    $ 0.182500
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.191625
    47.75%
  • 2034
    $ 0.201207
    55.13%
  • 2035
    $ 0.211267
    62.89%
  • 2036
    $ 0.221831
    71.03%
  • 2037
    $ 0.232922
    79.59%
  • 2038
    $ 0.244568
    88.56%
  • 2039
    $ 0.256797
    97.99%
  • 2040
    $ 0.269636
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Flamengo Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1297
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.129717
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.129824
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.130233
    0.41%
Flamengo Fan Token (MENGO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MENGO kaina yra $0.1297. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MENGO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.129717. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MENGO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.129824. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Flamengo Fan Token (MENGO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MENGO kaina yra $0.130233. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Flamengo Fan Token kainų statistika

$ 0.1297
+0.07%

$ 1.71M
13.16M
$ 31.84K
--

Naujausia MENGO kaina yra $ 0.1297. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.07%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 31.84K.
Be to, MENGO turi 13.16M apyvartą ir $ 1.71M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Flamengo Fan Token (MENGO)

Bandote įsigyti MENGO? Dabar galite MENGO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Flamengo Fan Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MENGO dabar

Flamengo Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Flamengo Fan Token, dabartinė Flamengo Fan Token kaina yra 0.1297USD. Apyvartinė Flamengo Fan Token (MENGO) pasiūla yra 0.00 MENGO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.71M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000759
    $ 0.13076
    $ 0.12844
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.001369
    $ 0.137
    $ 0.12437
  • 30 dienų
    0.04%
    $ 0.004810
    $ 0.21872
    $ 0.121
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Flamengo Fan Token kaina pasikeitė $-0.000759, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Flamengo Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.137 ir žemiausia $0.12437. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo MENGO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Flamengo Fan Token įvyko 0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004810 vertę. Tai rodo, kad MENGO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Flamengo Fan Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MENGO kainų istoriją

Kaip veikia Flamengo Fan Token (MENGO) kainų prognozės modulis?

Flamengo Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MENGO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Flamengo Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MENGO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Flamengo Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MENGO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MENGO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Flamengo Fan Token potencialą.

Kodėl MENGO kainų prognozė yra svarbi?

MENGO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MENGO dabar?
Pagal jūsų prognozes, MENGO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MENGO kainų prognozė?
Remiantis Flamengo Fan Token (MENGO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MENGO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MENGO 2026 m.?
1 vieneto Flamengo Fan Token (MENGO) kaina šiandien yra $0.1297. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MENGO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MENGO kaina 2027 m.?
Flamengo Fan Token (MENGO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MENGO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MENGO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Flamengo Fan Token (MENGO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MENGO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Flamengo Fan Token (MENGO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MENGO 2030 m.?
1 vieneto Flamengo Fan Token (MENGO) kaina šiandien yra $0.1297. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MENGO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MENGO kainų prognozė 2040 metams?
Flamengo Fan Token (MENGO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MENGO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.