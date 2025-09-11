Daugiau apie MEMESAI

Memes AI logotipas

Memes AI kaina(MEMESAI)

1 MEMESAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.001261
$0.001261$0.001261
-2.47%1D
USD
Memes AI (MEMESAI) kainos grafikas realiu laiku
Memes AI (MEMESAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237
24 val. žemiausia
$ 0.00141
$ 0.00141$ 0.00141
24 val. aukščiausia

$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237

$ 0.00141
$ 0.00141$ 0.00141

$ 0.12458044404213776
$ 0.12458044404213776$ 0.12458044404213776

$ 0.00000635680790328
$ 0.00000635680790328$ 0.00000635680790328

-2.71%

-2.46%

-4.69%

-4.69%

Memes AI (MEMESAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001261. Per pastarąsias 24 valandas MEMESAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001237 iki aukščiausios $ 0.00141 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEMESAI kaina yra $ 0.12458044404213776, o žemiausia – $ 0.00000635680790328.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEMESAI per pastarąją valandą pasikeitė -2.71%, per 24 valandas – -2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Memes AI (MEMESAI) rinkos informacija

No.2062

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 55.69K
$ 55.69K$ 55.69K

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,048.5
999,971,048.5 999,971,048.5

999,971,048.5
999,971,048.5 999,971,048.5

100.00%

SOL

Dabartinė Memes AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.69K. MEMESAI apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999971048.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.26M

Memes AI (MEMESAI) kainos istorija USD

Stebėkite Memes AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003194-2.46%
30 dienų$ -0.000723-36.45%
60 dienų$ -0.000454-26.48%
90 dienų$ -0.000677-34.94%
Memes AI kainos pokytis šiandien

Šiandien MEMESAI užfiksuotas $ -0.00003194 (-2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Memes AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000723 (-36.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Memes AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEMESAI rodiklis pasikeitė $ -0.000454 (-26.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Memes AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000677 (-34.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Memes AI (MEMESAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Memes AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Memes AI (MEMESAI)

Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.

Memes AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Memes AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MEMESAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Memes AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Memes AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Memes AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Memes AI (MEMESAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Memes AI (MEMESAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Memes AI prognozes.

Peržiūrėkite Memes AI kainos prognozę dabar!

Memes AI (MEMESAI) Tokenomika

Supratimas apie Memes AI (MEMESAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMESAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Memes AI (MEMESAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Memes AI? Viskas paprasta ir patogu! Memes AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MEMESAI į vietos valiutas

1 Memes AI(MEMESAI) į VND
33.183215
1 Memes AI(MEMESAI) į AUD
A$0.00190411
1 Memes AI(MEMESAI) į GBP
0.00092053
1 Memes AI(MEMESAI) į EUR
0.00107185
1 Memes AI(MEMESAI) į USD
$0.001261
1 Memes AI(MEMESAI) į MYR
RM0.00532142
1 Memes AI(MEMESAI) į TRY
0.05206669
1 Memes AI(MEMESAI) į JPY
¥0.185367
1 Memes AI(MEMESAI) į ARS
ARS$1.7962945
1 Memes AI(MEMESAI) į RUB
0.10654189
1 Memes AI(MEMESAI) į INR
0.11125803
1 Memes AI(MEMESAI) į IDR
Rp20.67212784
1 Memes AI(MEMESAI) į KRW
1.75382402
1 Memes AI(MEMESAI) į PHP
0.07211659
1 Memes AI(MEMESAI) į EGP
￡E.0.06069193
1 Memes AI(MEMESAI) į BRL
R$0.0068094
1 Memes AI(MEMESAI) į CAD
C$0.00174018
1 Memes AI(MEMESAI) į BDT
0.1535898
1 Memes AI(MEMESAI) į NGN
1.90195369
1 Memes AI(MEMESAI) į COP
$4.94508716
1 Memes AI(MEMESAI) į ZAR
R.0.02204228
1 Memes AI(MEMESAI) į UAH
0.05205408
1 Memes AI(MEMESAI) į VES
Bs0.196716
1 Memes AI(MEMESAI) į CLP
$1.211821
1 Memes AI(MEMESAI) į PKR
Rs0.35813661
1 Memes AI(MEMESAI) į KZT
0.67977988
1 Memes AI(MEMESAI) į THB
฿0.04008719
1 Memes AI(MEMESAI) į TWD
NT$0.03828396
1 Memes AI(MEMESAI) į AED
د.إ0.00462787
1 Memes AI(MEMESAI) į CHF
Fr0.00099619
1 Memes AI(MEMESAI) į HKD
HK$0.00981058
1 Memes AI(MEMESAI) į AMD
֏0.48184071
1 Memes AI(MEMESAI) į MAD
.د.م0.01138683
1 Memes AI(MEMESAI) į MXN
$0.0234546
1 Memes AI(MEMESAI) į SAR
ريال0.00472875
1 Memes AI(MEMESAI) į PLN
0.00459004
1 Memes AI(MEMESAI) į RON
лв0.00546013
1 Memes AI(MEMESAI) į SEK
kr0.01179035
1 Memes AI(MEMESAI) į BGN
лв0.00210587
1 Memes AI(MEMESAI) į HUF
Ft0.42372122
1 Memes AI(MEMESAI) į CZK
0.02630446
1 Memes AI(MEMESAI) į KWD
د.ك0.000384605
1 Memes AI(MEMESAI) į ILS
0.00418652
1 Memes AI(MEMESAI) į AOA
Kz1.15370151
1 Memes AI(MEMESAI) į BHD
.د.ب0.000475397
1 Memes AI(MEMESAI) į BMD
$0.001261
1 Memes AI(MEMESAI) į DKK
kr0.00804518
1 Memes AI(MEMESAI) į HNL
L0.03305081
1 Memes AI(MEMESAI) į MUR
0.05745116
1 Memes AI(MEMESAI) į NAD
$0.02216838
1 Memes AI(MEMESAI) į NOK
kr0.01252173
1 Memes AI(MEMESAI) į NZD
$0.00211848
1 Memes AI(MEMESAI) į PAB
B/.0.001261
1 Memes AI(MEMESAI) į PGK
K0.00534664
1 Memes AI(MEMESAI) į QAR
ر.ق0.00459004
1 Memes AI(MEMESAI) į RSD
дин.0.12630176

Memes AI išteklius

Išsamesnei Memes AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Memes AI

Kiek Memes AI(MEMESAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEMESAI kaina USD valiuta yra 0.001261USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEMESAI į USD kaina?
Dabartinė MEMESAI kaina USD valiuta yra $ 0.001261. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Memes AI rinkos kapitalizacija?
MEMESAI rinkos kapitalizacija yra $ 1.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEMESAI apyvartoje?
MEMESAI apyvartoje yra 999.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEMESAI kaina?
MEMESAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.12458044404213776USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEMESAI kaina?
MEMESAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000635680790328USD.
Kokia yra MEMESAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEMESAI yra $ 55.69KUSD.
Ar MEMESAI kaina šiais metais kils?
MEMESAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEMESAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

