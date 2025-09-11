Memes AI (MEMESAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001261. Per pastarąsias 24 valandas MEMESAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001237 iki aukščiausios $ 0.00141 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEMESAI kaina yra $ 0.12458044404213776, o žemiausia – $ 0.00000635680790328.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEMESAI per pastarąją valandą pasikeitė -2.71%, per 24 valandas – -2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Memes AI (MEMESAI) rinkos informacija
Dabartinė Memes AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.69K. MEMESAI apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999971048.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.26M
Memes AI (MEMESAI) kainos istorija USD
Stebėkite Memes AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003194
-2.46%
30 dienų
$ -0.000723
-36.45%
60 dienų
$ -0.000454
-26.48%
90 dienų
$ -0.000677
-34.94%
Memes AI kainos pokytis šiandien
Šiandien MEMESAI užfiksuotas $ -0.00003194 (-2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Memes AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000723 (-36.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Memes AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEMESAI rodiklis pasikeitė $ -0.000454 (-26.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Memes AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000677 (-34.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Memes AI (MEMESAI) pokyčius?
Memes AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Memes AI (MEMESAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Memes AI (MEMESAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Memes AI prognozes.
Supratimas apie Memes AI (MEMESAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMESAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.