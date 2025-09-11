Memecoin (MEME) realiojo laiko kaina yra $ 0.002569. Per pastarąsias 24 valandas MEME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00251 iki aukščiausios $ 0.002648 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEME kaina yra $ 0.08157502509617519, o žemiausia – $ 0.001257099219016487.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEME per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – -1.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Memecoin (MEME) rinkos informacija
No.291
$ 141.39M
$ 141.39M$ 141.39M
$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M
$ 177.26M
$ 177.26M$ 177.26M
55.04B
55.04B 55.04B
69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000
69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000
79.76%
ETH
Dabartinė Memecoin rinkos kapitalizacija yra $ 141.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.39M. MEME apyvartoje yra 55.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 69000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 177.26M
Memecoin (MEME) kainos istorija USD
Stebėkite Memecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004496
-1.72%
30 dienų
$ +0.00087
+51.20%
60 dienų
$ +0.000776
+43.27%
90 dienų
$ +0.000996
+63.31%
Memecoin kainos pokytis šiandien
Šiandien MEME užfiksuotas $ -0.00004496 (-1.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Memecoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00087 (+51.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Memecoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEME rodiklis pasikeitė $ +0.000776 (+43.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Memecoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000996 (+63.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Memecoin (MEME) pokyčius?
Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.
Memecoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Memecoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MEMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Memecoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Memecoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Memecoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Memecoin (MEME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Memecoin (MEME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Memecoin prognozes.
Supratimas apie Memecoin (MEME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Memecoin (MEME)
Ieškote, kaip nusipirkti Memecoin? Viskas paprasta ir patogu! Memecoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.