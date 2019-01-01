Memes AI (MEMESAI) Tokenomika

Memes AI (MEMESAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMemes AI (MEMESAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Memes AI (MEMESAI) Informacija

Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump

Memes AI (MEMESAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Memes AI (MEMESAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.39M
Bendra pasiūla:
$ 999.97M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.97M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.39M
Visų laikų rekordas:
$ 0.125678
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000635680790328
Dabartinė kaina:
$ 0.001389
Memes AI (MEMESAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Memes AI (MEMESAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MEMESAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MEMESAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MEMESAI tokenomiką, galite peržiūrėti MEMESAI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti MEMESAI

Norite įtraukti Memes AI (MEMESAI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius MEMESAI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Memes AI (MEMESAI) Kainų istorija

MEMESAI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

MEMESAI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MEMESAI? Mūsų MEMESAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.