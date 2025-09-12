Memes AI (MEMESAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Memes AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MEMESAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Memes AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Memes AI kainos prognozė
$0.001347
+6.56%
USD
Faktinis
Prognozė
Memes AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Memes AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001347 prekybos kainą 2025 m.

Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Memes AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001414 prekybos kainą 2026 m.

Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MEMESAI ateities kaina yra $ 0.001485 su 10.25% augimo norma.

Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MEMESAI ateities kaina yra $ 0.001559 su 15.76% augimo norma.

Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEMESAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001637, o augimo norma – 21.55%.

Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEMESAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001719, o augimo norma – 27.63%.

Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Memes AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002800 prekybos kainą.

Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Memes AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004561 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001347
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001414
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001485
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001559
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001637
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001719
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001805
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001895
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001990
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002089
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002194
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002303
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002419
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002539
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002666
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002800
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Memes AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001347
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001347
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001348
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001352
    0.41%
Memes AI (MEMESAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MEMESAI kaina yra $0.001347. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Memes AI (MEMESAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MEMESAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001347. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Memes AI (MEMESAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MEMESAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001348. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Memes AI (MEMESAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MEMESAI kaina yra $0.001352. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Memes AI kainų statistika

$ 0.001347
+6.56%

$ 1.34M
999.97M
$ 56.06K
--

Naujausia MEMESAI kaina yra $ 0.001347. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.56%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.06K.
Be to, MEMESAI turi 999.97M apyvartą ir $ 1.34M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Memes AI (MEMESAI)

Bandote įsigyti MEMESAI? Dabar galite MEMESAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Memes AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MEMESAI dabar

Memes AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Memes AI, dabartinė Memes AI kaina yra 0.001344USD. Apyvartinė Memes AI (MEMESAI) pasiūla yra 0.00 MEMESAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.34M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.000100
    $ 0.001371
    $ 0.001227
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000099
    $ 0.00141
    $ 0.001176
  • 30 dienų
    -0.33%
    $ -0.000663
    $ 0.002064
    $ 0.001153
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Memes AI kaina pasikeitė $0.000100, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Memes AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.00141 ir žemiausia $0.001176. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo MEMESAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Memes AI įvyko -0.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000663 vertę. Tai rodo, kad MEMESAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Memes AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MEMESAI kainų istoriją

Kaip veikia Memes AI (MEMESAI) kainų prognozės modulis?

Memes AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MEMESAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Memes AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MEMESAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Memes AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MEMESAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MEMESAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Memes AI potencialą.

Kodėl MEMESAI kainų prognozė yra svarbi?

MEMESAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MEMESAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, MEMESAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MEMESAI kainų prognozė?
Remiantis Memes AI (MEMESAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MEMESAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MEMESAI 2026 m.?
1 vieneto Memes AI (MEMESAI) kaina šiandien yra $0.001347. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEMESAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MEMESAI kaina 2027 m.?
Memes AI (MEMESAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MEMESAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MEMESAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Memes AI (MEMESAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MEMESAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Memes AI (MEMESAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MEMESAI 2030 m.?
1 vieneto Memes AI (MEMESAI) kaina šiandien yra $0.001347. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEMESAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MEMESAI kainų prognozė 2040 metams?
Memes AI (MEMESAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MEMESAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.