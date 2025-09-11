Daugiau apie XRP

XRP kaina(XRP)

$3.0061
+0.12%1D
XRP (XRP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:27:44(UTC+8)

XRP (XRP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.04%

+0.12%

+5.48%

+5.48%

XRP (XRP) realiojo laiko kaina yra $ 3.0061. Per pastarąsias 24 valandas XRP svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.9457 iki aukščiausios $ 3.0236 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRP kaina yra $ 3.841939926147461, o žemiausia – $ 0.002802350092679262.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRP per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XRP (XRP) rinkos informacija

No.3

59.61%

4.52%

2011-04-18 00:00:00

XRP

Dabartinė XRP rinkos kapitalizacija yra $ 179.19B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 124.94M. XRP apyvartoje yra 59.61B vienetų, o bendras kiekis siekia 99985808022. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 300.61B

XRP (XRP) kainos istorija USD

Stebėkite XRP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003603+0.12%
30 dienų$ -0.156-4.94%
60 dienų$ +0.2075+7.41%
90 dienų$ +0.8766+41.16%
XRP kainos pokytis šiandien

Šiandien XRP užfiksuotas $ +0.003603 (+0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XRP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.156 (-4.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XRP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XRP rodiklis pasikeitė $ +0.2075 (+7.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XRP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.8766 (+41.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XRP (XRP) pokyčius?

Peržiūrėkite XRP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

XRP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XRP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XRPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XRP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XRP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XRP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XRP (XRP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XRP (XRP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XRP prognozes.

Peržiūrėkite XRP kainos prognozę dabar!

XRP (XRP) Tokenomika

Supratimas apie XRP (XRP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XRPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XRP (XRP)

Ieškote, kaip nusipirkti XRP? Viskas paprasta ir patogu! XRP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XRP į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XRP

Kiek XRP(XRP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XRP kaina USD valiuta yra 3.0061USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XRP į USD kaina?
Dabartinė XRP kaina USD valiuta yra $ 3.0061. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XRP rinkos kapitalizacija?
XRP rinkos kapitalizacija yra $ 179.19BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XRP apyvartoje?
XRP apyvartoje yra 59.61BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XRP kaina?
XRP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.841939926147461USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XRP kaina?
XRP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002802350092679262USD.
Kokia yra XRP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XRP yra $ 124.94MUSD.
Ar XRP kaina šiais metais kils?
XRP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XRP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:27:44(UTC+8)

XRP (XRP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

