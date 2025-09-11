XRP (XRP) realiojo laiko kaina yra $ 3.0061. Per pastarąsias 24 valandas XRP svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.9457 iki aukščiausios $ 3.0236 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XRP kaina yra $ 3.841939926147461, o žemiausia – $ 0.002802350092679262.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XRP per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XRP (XRP) rinkos informacija
$ 179.19B
$ 124.94M
$ 300.61B
59.61B
100,000,000,000
99,985,808,022
59.61%
4.52%
2011-04-18 00:00:00
$ 0.005874
XRP
Dabartinė XRP rinkos kapitalizacija yra $ 179.19B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 124.94M. XRP apyvartoje yra 59.61B vienetų, o bendras kiekis siekia 99985808022. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 300.61B
XRP (XRP) kainos istorija USD
Stebėkite XRP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003603
+0.12%
30 dienų
$ -0.156
-4.94%
60 dienų
$ +0.2075
+7.41%
90 dienų
$ +0.8766
+41.16%
XRP kainos pokytis šiandien
Šiandien XRP užfiksuotas $ +0.003603 (+0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XRP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.156 (-4.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XRP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XRP rodiklis pasikeitė $ +0.2075 (+7.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XRP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.8766 (+41.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XRP (XRP) pokyčius?
Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin).
Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system.
Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.
