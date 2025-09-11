Daugiau apie MELANIA

Melania Meme logotipas

Melania Meme kaina(MELANIA)

1 MELANIA į USD – tiesioginė kaina:

+0.79%1D
USD
Melania Meme (MELANIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:20(UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.05%

+0.79%

+4.39%

+4.39%

Melania Meme (MELANIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.2021. Per pastarąsias 24 valandas MELANIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1973 iki aukščiausios $ 0.2034 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MELANIA kaina yra $ 13.732949556597482, o žemiausia – $ 0.1664164719097275.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MELANIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Melania Meme (MELANIA) rinkos informacija

No.257

0.01%

SOL

Dabartinė Melania Meme rinkos kapitalizacija yra $ 174.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.21K. MELANIA apyvartoje yra 865.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997506.893861. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 202.10M

Melania Meme (MELANIA) kainos istorija USD

Stebėkite Melania Meme kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001586+0.79%
30 dienų$ -0.013-6.05%
60 dienų$ +0.0032+1.60%
90 dienų$ -0.0501-19.87%
Melania Meme kainos pokytis šiandien

Šiandien MELANIA užfiksuotas $ +0.001586 (+0.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Melania Meme 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.013 (-6.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Melania Meme 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MELANIA rodiklis pasikeitė $ +0.0032 (+1.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Melania Meme 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0501 (-19.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Melania Meme (MELANIA) pokyčius?

Peržiūrėkite Melania Meme kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Melania Meme (MELANIA)

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Melania Meme galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Melania Meme investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MELANIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Melania Meme mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Melania Meme, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Melania Meme kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Melania Meme (MELANIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Melania Meme (MELANIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Melania Meme prognozes.

Peržiūrėkite Melania Meme kainos prognozę dabar!

Melania Meme (MELANIA) Tokenomika

Supratimas apie Melania Meme (MELANIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MELANIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Melania Meme (MELANIA)

Ieškote, kaip nusipirkti Melania Meme? Viskas paprasta ir patogu! Melania Meme lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Melania Meme išteklius

Išsamesnei Melania Meme analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Melania Meme svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Melania Meme

Kiek Melania Meme(MELANIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MELANIA kaina USD valiuta yra 0.2021USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MELANIA į USD kaina?
Dabartinė MELANIA kaina USD valiuta yra $ 0.2021. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Melania Meme rinkos kapitalizacija?
MELANIA rinkos kapitalizacija yra $ 174.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MELANIA apyvartoje?
MELANIA apyvartoje yra 865.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MELANIA kaina?
MELANIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.732949556597482USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MELANIA kaina?
MELANIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1664164719097275USD.
Kokia yra MELANIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MELANIA yra $ 95.21KUSD.
Ar MELANIA kaina šiais metais kils?
MELANIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MELANIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:20(UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

