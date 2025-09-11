Melania Meme kaina(MELANIA)
Melania Meme (MELANIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.2021. Per pastarąsias 24 valandas MELANIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1973 iki aukščiausios $ 0.2034 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MELANIA kaina yra $ 13.732949556597482, o žemiausia – $ 0.1664164719097275.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MELANIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Melania Meme rinkos kapitalizacija yra $ 174.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.21K. MELANIA apyvartoje yra 865.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997506.893861. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 202.10M
Stebėkite Melania Meme kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.001586
|+0.79%
|30 dienų
|$ -0.013
|-6.05%
|60 dienų
|$ +0.0032
|+1.60%
|90 dienų
|$ -0.0501
|-19.87%
Šiandien MELANIA užfiksuotas $ +0.001586 (+0.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.013 (-6.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MELANIA rodiklis pasikeitė $ +0.0032 (+1.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0501 (-19.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
Melania Meme galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Melania Meme investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Supratimas apie Melania Meme (MELANIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MELANIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti Melania Meme? Viskas paprasta ir patogu! Melania Meme lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.
Suma
1 MELANIA = 0.2021 USD
-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis