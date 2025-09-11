HIVE (HIVE) realiojo laiko kaina yra $ 0.2082. Per pastarąsias 24 valandas HIVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2066 iki aukščiausios $ 0.21 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIVE kaina yra $ 3.418294589422955, o žemiausia – $ 0.0869425890031.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIVE per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HIVE (HIVE) rinkos informacija
Dabartinė HIVE rinkos kapitalizacija yra $ 101.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 344.96K. HIVE apyvartoje yra 487.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 487723198.446. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.54M
HIVE (HIVE) kainos istorija USD
Stebėkite HIVE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00048
-0.22%
30 dienų
$ -0.0117
-5.33%
60 dienų
$ -0.0306
-12.82%
90 dienų
$ -0.0031
-1.47%
HIVE kainos pokytis šiandien
Šiandien HIVE užfiksuotas $ -0.00048 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HIVE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0117 (-5.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HIVE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HIVE rodiklis pasikeitė $ -0.0306 (-12.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HIVE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0031 (-1.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HIVE (HIVE) pokyčius?
Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.
HIVE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HIVE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HIVE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HIVE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HIVE (HIVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HIVE (HIVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HIVE prognozes.
Supratimas apie HIVE (HIVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HIVE (HIVE)
Ieškote, kaip nusipirkti HIVE? Viskas paprasta ir patogu! HIVE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.