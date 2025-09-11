Metagalaxy Land (MEGALAND) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001125
24 val. žemiausia
$ 0.0001163
24 val. aukščiausia
$ 0.0001125
$ 0.0001163
$ 0.000624642105956316
$ 0.000000000161726624
-0.27%
+0.43%
0.00%
0.00%
Metagalaxy Land (MEGALAND) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001147. Per pastarąsias 24 valandas MEGALAND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001125 iki aukščiausios $ 0.0001163 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEGALAND kaina yra $ 0.000624642105956316, o žemiausia – $ 0.000000000161726624.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEGALAND per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Metagalaxy Land (MEGALAND) rinkos informacija
No.2977
$ 114.70K
$ 7.18K
$ 114.70K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
Dabartinė Metagalaxy Land rinkos kapitalizacija yra $ 114.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.18K. MEGALAND apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 114.70K
Metagalaxy Land (MEGALAND) kainos istorija USD
Stebėkite Metagalaxy Land kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000491
+0.43%
30 dienų
$ +0.0000177
+18.24%
60 dienų
$ +0.0000066
+6.10%
90 dienų
$ +0.0000509
+79.78%
Metagalaxy Land kainos pokytis šiandien
Šiandien MEGALAND užfiksuotas $ +0.000000491 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Metagalaxy Land 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000177 (+18.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Metagalaxy Land 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEGALAND rodiklis pasikeitė $ +0.0000066 (+6.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Metagalaxy Land 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000509 (+79.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metagalaxy Land (MEGALAND) pokyčius?
MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.
Metagalaxy Land kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Metagalaxy Land (MEGALAND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metagalaxy Land (MEGALAND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metagalaxy Land prognozes.
Supratimas apie Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEGALANDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Metagalaxy Land (MEGALAND)
