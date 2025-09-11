Daugiau apie MEGALAND

Metagalaxy Land logotipas

Metagalaxy Land kaina(MEGALAND)

Metagalaxy Land (MEGALAND) kainos grafikas realiu laiku
Metagalaxy Land (MEGALAND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.27%

+0.43%

0.00%

0.00%

Metagalaxy Land (MEGALAND) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001147. Per pastarąsias 24 valandas MEGALAND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001125 iki aukščiausios $ 0.0001163 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEGALAND kaina yra $ 0.000624642105956316, o žemiausia – $ 0.000000000161726624.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEGALAND per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Metagalaxy Land (MEGALAND) rinkos informacija

No.2977

100.00%

BSC

Dabartinė Metagalaxy Land rinkos kapitalizacija yra $ 114.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.18K. MEGALAND apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 114.70K

Metagalaxy Land (MEGALAND) kainos istorija USD

Stebėkite Metagalaxy Land kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000491+0.43%
30 dienų$ +0.0000177+18.24%
60 dienų$ +0.0000066+6.10%
90 dienų$ +0.0000509+79.78%
Metagalaxy Land kainos pokytis šiandien

Šiandien MEGALAND užfiksuotas $ +0.000000491 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Metagalaxy Land 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000177 (+18.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Metagalaxy Land 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEGALAND rodiklis pasikeitė $ +0.0000066 (+6.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Metagalaxy Land 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000509 (+79.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metagalaxy Land (MEGALAND) pokyčius?

Peržiūrėkite Metagalaxy Land kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Metagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Metagalaxy Land galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Metagalaxy Land investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MEGALANDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Metagalaxy Land mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Metagalaxy Land, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Metagalaxy Land kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Metagalaxy Land (MEGALAND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metagalaxy Land (MEGALAND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metagalaxy Land prognozes.

Peržiūrėkite Metagalaxy Land kainos prognozę dabar!

Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomika

Supratimas apie Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEGALANDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Metagalaxy Land (MEGALAND)

Ieškote, kaip nusipirkti Metagalaxy Land? Viskas paprasta ir patogu! Metagalaxy Land lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Metagalaxy Land išteklius

Išsamesnei Metagalaxy Land analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Metagalaxy Land svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Metagalaxy Land

Kiek Metagalaxy Land(MEGALAND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEGALAND kaina USD valiuta yra 0.0001147USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEGALAND į USD kaina?
Dabartinė MEGALAND kaina USD valiuta yra $ 0.0001147. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Metagalaxy Land rinkos kapitalizacija?
MEGALAND rinkos kapitalizacija yra $ 114.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEGALAND apyvartoje?
MEGALAND apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEGALAND kaina?
MEGALAND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000624642105956316USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEGALAND kaina?
MEGALAND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000161726624USD.
Kokia yra MEGALAND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEGALAND yra $ 7.18KUSD.
Ar MEGALAND kaina šiais metais kils?
MEGALAND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEGALAND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Metagalaxy Land (MEGALAND) svarbiausios industrijos naujienos

