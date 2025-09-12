Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Metagalaxy Land kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MEGALAND augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Metagalaxy Land kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Metagalaxy Land kainos prognozė
$0.0001133
-0.08%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:09:56(UTC+8)

Metagalaxy Land Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Metagalaxy Land galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000113 prekybos kainą 2025 m.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Metagalaxy Land galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000118 prekybos kainą 2026 m.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MEGALAND ateities kaina yra $ 0.000124 su 10.25% augimo norma.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MEGALAND ateities kaina yra $ 0.000131 su 15.76% augimo norma.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEGALAND 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000137, o augimo norma – 21.55%.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEGALAND 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000144, o augimo norma – 27.63%.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Metagalaxy Land kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000235 prekybos kainą.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Metagalaxy Land kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000383 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000113
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000118
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000124
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000131
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000137
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000144
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000151
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000159
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000167
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000175
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000184
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000193
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000203
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000213
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000224
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000235
    107.89%
Trumpalaikės Metagalaxy Land kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000113
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000113
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000113
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000113
    0.41%
Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MEGALAND kaina yra $0.000113. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MEGALAND, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000113. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MEGALAND, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000113. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MEGALAND kaina yra $0.000113. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Metagalaxy Land kainų statistika

$ 0.0001133
-0.08%

$ 113.30K
1.00B
$ 6.32K
--

Naujausia MEGALAND kaina yra $ 0.0001133. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.08%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 6.32K.
Be to, MEGALAND turi 1.00B apyvartą ir $ 113.30K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Metagalaxy Land (MEGALAND)

Bandote įsigyti MEGALAND? Dabar galite MEGALAND įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Metagalaxy Land ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MEGALAND dabar

Metagalaxy Land istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Metagalaxy Land, dabartinė Metagalaxy Land kaina yra 0.000113USD. Apyvartinė Metagalaxy Land (MEGALAND) pasiūla yra 0.00 MEGALAND, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $113.30K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000115
    $ 0.000112
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.000116
    $ 0.000112
  • 30 dienų
    0.15%
    $ 0.000015
    $ 0.000119
    $ 0.000095
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Metagalaxy Land kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Metagalaxy Land buvo prekiaujama aukščiausia $0.000116 ir žemiausia $0.000112. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo MEGALAND potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Metagalaxy Land įvyko 0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000015 vertę. Tai rodo, kad MEGALAND artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Metagalaxy Land kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MEGALAND kainų istoriją

Kaip veikia Metagalaxy Land (MEGALAND) kainų prognozės modulis?

Metagalaxy Land Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MEGALAND kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Metagalaxy Land ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MEGALAND būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Metagalaxy Land kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MEGALAND ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MEGALAND pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Metagalaxy Land potencialą.

Kodėl MEGALAND kainų prognozė yra svarbi?

MEGALAND kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MEGALAND dabar?
Pagal jūsų prognozes, MEGALAND pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MEGALAND kainų prognozė?
Remiantis Metagalaxy Land (MEGALAND) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MEGALAND kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MEGALAND 2026 m.?
1 vieneto Metagalaxy Land (MEGALAND) kaina šiandien yra $0.000113. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEGALAND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MEGALAND kaina 2027 m.?
Metagalaxy Land (MEGALAND) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MEGALAND kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MEGALAND kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metagalaxy Land (MEGALAND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MEGALAND kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metagalaxy Land (MEGALAND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MEGALAND 2030 m.?
1 vieneto Metagalaxy Land (MEGALAND) kaina šiandien yra $0.000113. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEGALAND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MEGALAND kainų prognozė 2040 metams?
Metagalaxy Land (MEGALAND) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MEGALAND kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:09:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.