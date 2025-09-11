Daugiau apie MARS4

MARS4 Kainos informacija

MARS4 Baltoji knyga

MARS4 Oficiali svetainė

MARS4 Tokenomika

MARS4 Kainų prognozė

MARS4 Istorija

MARS4 pirkimo vadovas

MARS4valiutų konverteris į dekretinę valiutą

MARS4 Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MARS4 logotipas

MARS4 kaina(MARS4)

1 MARS4 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00009649
$0.00009649$0.00009649
+0.22%1D
USD
MARS4 (MARS4) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:23:22(UTC+8)

MARS4 (MARS4) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00009399
$ 0.00009399$ 0.00009399
24 val. žemiausia
$ 0.00009711
$ 0.00009711$ 0.00009711
24 val. aukščiausia

$ 0.00009399
$ 0.00009399$ 0.00009399

$ 0.00009711
$ 0.00009711$ 0.00009711

$ 1.051011096923131
$ 1.051011096923131$ 1.051011096923131

$ 0.000086262035047803
$ 0.000086262035047803$ 0.000086262035047803

+0.49%

+0.22%

-1.93%

-1.93%

MARS4 (MARS4) realiojo laiko kaina yra $ 0.00009649. Per pastarąsias 24 valandas MARS4 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00009399 iki aukščiausios $ 0.00009711 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MARS4 kaina yra $ 1.051011096923131, o žemiausia – $ 0.000086262035047803.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MARS4 per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MARS4 (MARS4) rinkos informacija

No.2755

$ 239.59K
$ 239.59K$ 239.59K

$ 68.08K
$ 68.08K$ 68.08K

$ 385.96K
$ 385.96K$ 385.96K

2.48B
2.48B 2.48B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

62.07%

ETH

Dabartinė MARS4 rinkos kapitalizacija yra $ 239.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.08K. MARS4 apyvartoje yra 2.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 4000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 385.96K

MARS4 (MARS4) kainos istorija USD

Stebėkite MARS4 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000002118+0.22%
30 dienų$ -0.00000258-2.61%
60 dienų$ -0.00002264-19.01%
90 dienų$ -0.00002291-19.19%
MARS4 kainos pokytis šiandien

Šiandien MARS4 užfiksuotas $ +0.0000002118 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MARS4 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000258 (-2.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MARS4 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MARS4 rodiklis pasikeitė $ -0.00002264 (-19.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MARS4 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00002291 (-19.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MARS4 (MARS4) pokyčius?

Peržiūrėkite MARS4 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MARS4 (MARS4)

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

MARS4 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MARS4 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MARS4statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MARS4 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MARS4, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MARS4 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MARS4 (MARS4) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MARS4 (MARS4) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MARS4 prognozes.

Peržiūrėkite MARS4 kainos prognozę dabar!

MARS4 (MARS4) Tokenomika

Supratimas apie MARS4 (MARS4) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MARS4išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MARS4 (MARS4)

Ieškote, kaip nusipirkti MARS4? Viskas paprasta ir patogu! MARS4 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MARS4 į vietos valiutas

1 MARS4(MARS4) į VND
2.53913435
1 MARS4(MARS4) į AUD
A$0.0001456999
1 MARS4(MARS4) į GBP
0.0000704377
1 MARS4(MARS4) į EUR
0.0000820165
1 MARS4(MARS4) į USD
$0.00009649
1 MARS4(MARS4) į MYR
RM0.0004071878
1 MARS4(MARS4) į TRY
0.0039840721
1 MARS4(MARS4) į JPY
¥0.01418403
1 MARS4(MARS4) į ARS
ARS$0.137450005
1 MARS4(MARS4) į RUB
0.008153405
1 MARS4(MARS4) į INR
0.0085181372
1 MARS4(MARS4) į IDR
Rp1.5818030256
1 MARS4(MARS4) į KRW
0.1343864475
1 MARS4(MARS4) į PHP
0.0055230876
1 MARS4(MARS4) į EGP
￡E.0.0046469584
1 MARS4(MARS4) į BRL
R$0.000521046
1 MARS4(MARS4) į CAD
C$0.0001331562
1 MARS4(MARS4) į BDT
0.011752482
1 MARS4(MARS4) į NGN
0.1455349021
1 MARS4(MARS4) į COP
$0.3783913244
1 MARS4(MARS4) į ZAR
R.0.0016895399
1 MARS4(MARS4) į UAH
0.0039831072
1 MARS4(MARS4) į VES
Bs0.01505244
1 MARS4(MARS4) į CLP
$0.09272689
1 MARS4(MARS4) į PKR
Rs0.0274041249
1 MARS4(MARS4) į KZT
0.0520158292
1 MARS4(MARS4) į THB
฿0.003068382
1 MARS4(MARS4) į TWD
NT$0.0029304013
1 MARS4(MARS4) į AED
د.إ0.0003541183
1 MARS4(MARS4) į CHF
Fr0.0000762271
1 MARS4(MARS4) į HKD
HK$0.0007506922
1 MARS4(MARS4) į AMD
֏0.0368697939
1 MARS4(MARS4) į MAD
.د.م0.0008713047
1 MARS4(MARS4) į MXN
$0.0017956789
1 MARS4(MARS4) į SAR
ريال0.0003618375
1 MARS4(MARS4) į PLN
0.0003521885
1 MARS4(MARS4) į RON
лв0.0004187666
1 MARS4(MARS4) į SEK
kr0.0009031464
1 MARS4(MARS4) į BGN
лв0.0001611383
1 MARS4(MARS4) į HUF
Ft0.0324766042
1 MARS4(MARS4) į CZK
0.0020156761
1 MARS4(MARS4) į KWD
د.ك0.00002942945
1 MARS4(MARS4) į ILS
0.0003203468
1 MARS4(MARS4) į AOA
Kz0.0879573893
1 MARS4(MARS4) į BHD
.د.ب0.00003628024
1 MARS4(MARS4) į BMD
$0.00009649
1 MARS4(MARS4) į DKK
kr0.0006156062
1 MARS4(MARS4) į HNL
L0.0025290029
1 MARS4(MARS4) į MUR
0.0043960844
1 MARS4(MARS4) į NAD
$0.0016962942
1 MARS4(MARS4) į NOK
kr0.0009600755
1 MARS4(MARS4) į NZD
$0.0001621032
1 MARS4(MARS4) į PAB
B/.0.00009649
1 MARS4(MARS4) į PGK
K0.0004091176
1 MARS4(MARS4) į QAR
ر.ق0.0003512236
1 MARS4(MARS4) į RSD
дин.0.0096721576

MARS4 išteklius

Išsamesnei MARS4 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MARS4 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MARS4

Kiek MARS4(MARS4) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MARS4 kaina USD valiuta yra 0.00009649USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MARS4 į USD kaina?
Dabartinė MARS4 kaina USD valiuta yra $ 0.00009649. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MARS4 rinkos kapitalizacija?
MARS4 rinkos kapitalizacija yra $ 239.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MARS4 apyvartoje?
MARS4 apyvartoje yra 2.48BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MARS4 kaina?
MARS4 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.051011096923131USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MARS4 kaina?
MARS4 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000086262035047803USD.
Kokia yra MARS4 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MARS4 yra $ 68.08KUSD.
Ar MARS4 kaina šiais metais kils?
MARS4 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MARS4 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:23:22(UTC+8)

MARS4 (MARS4) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MARS4-į-USD skaičiuoklė

Suma

MARS4
MARS4
USD
USD

1 MARS4 = 0.00009649 USD

Prekiauti MARS4

MARS4USDT
$0.00009649
$0.00009649$0.00009649
+0.22%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis