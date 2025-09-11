MARS4 (MARS4) realiojo laiko kaina yra $ 0.00009649. Per pastarąsias 24 valandas MARS4 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00009399 iki aukščiausios $ 0.00009711 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MARS4 kaina yra $ 1.051011096923131, o žemiausia – $ 0.000086262035047803.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MARS4 per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MARS4 (MARS4) rinkos informacija
Dabartinė MARS4 rinkos kapitalizacija yra $ 239.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.08K. MARS4 apyvartoje yra 2.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 4000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 385.96K
MARS4 (MARS4) kainos istorija USD
Stebėkite MARS4 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000002118
+0.22%
30 dienų
$ -0.00000258
-2.61%
60 dienų
$ -0.00002264
-19.01%
90 dienų
$ -0.00002291
-19.19%
MARS4 kainos pokytis šiandien
Šiandien MARS4 užfiksuotas $ +0.0000002118 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MARS4 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000258 (-2.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MARS4 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MARS4 rodiklis pasikeitė $ -0.00002264 (-19.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MARS4 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00002291 (-19.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MARS4 (MARS4) pokyčius?
Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.
MARS4 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MARS4 (MARS4) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MARS4 (MARS4) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MARS4 prognozes.
Supratimas apie MARS4 (MARS4) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MARS4išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MARS4 (MARS4)
