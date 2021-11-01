MARS4

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

ReitingasNo.2850

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,00%

Cirkuliuojantis kiekis2 483 082 772

Maksimali pasiūla4 000 000 000

Bendra pasiūla4 000 000 000

Cirkuliacijos norma0.6207%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.051011096923131,2021-11-01

Mažiausia kaina0.000084420137185678,2025-09-23

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasMars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

