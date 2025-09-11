Daugiau apie MANTA

Manta Network logotipas

Manta Network kaina(MANTA)

Manta Network (MANTA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:08:40(UTC+8)

Manta Network (MANTA) kainos informacija (USD)

Manta Network (MANTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.2064. Per pastarąsias 24 valandas MANTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2017 iki aukščiausios $ 0.2097 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MANTA kaina yra $ 4.082953050622184, o žemiausia – $ 0.15642983692201723.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MANTA per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Manta Network (MANTA) rinkos informacija

MANTA

Dabartinė Manta Network rinkos kapitalizacija yra $ 92.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 734.41K. MANTA apyvartoje yra 447.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 206.40M

Manta Network (MANTA) kainos istorija USD

Stebėkite Manta Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000788-0.38%
30 dienų$ -0.0145-6.57%
60 dienų$ -0.0255-11.00%
90 dienų$ +0.0026+1.27%
Manta Network kainos pokytis šiandien

Šiandien MANTA užfiksuotas $ -0.000788 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Manta Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0145 (-6.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Manta Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MANTA rodiklis pasikeitė $ -0.0255 (-11.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Manta Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0026 (+1.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Manta Network (MANTA) pokyčius?

Peržiūrėkite Manta Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Manta Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MANTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Manta Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Manta Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Manta Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Manta Network (MANTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Manta Network (MANTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Manta Network prognozes.

Peržiūrėkite Manta Network kainos prognozę dabar!

Manta Network (MANTA) Tokenomika

Supratimas apie Manta Network (MANTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MANTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Manta Network (MANTA)

Ieškote, kaip nusipirkti Manta Network? Viskas paprasta ir patogu! Manta Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MANTA į vietos valiutas

Manta Network išteklius

Išsamesnei Manta Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Manta Network

Kiek Manta Network(MANTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MANTA kaina USD valiuta yra 0.2064USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MANTA į USD kaina?
Dabartinė MANTA kaina USD valiuta yra $ 0.2064. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Manta Network rinkos kapitalizacija?
MANTA rinkos kapitalizacija yra $ 92.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MANTA apyvartoje?
MANTA apyvartoje yra 447.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MANTA kaina?
MANTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.082953050622184USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MANTA kaina?
MANTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.15642983692201723USD.
Kokia yra MANTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MANTA yra $ 734.41KUSD.
Ar MANTA kaina šiais metais kils?
MANTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MANTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Manta Network (MANTA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

