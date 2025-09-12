Manta Network (MANTA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Manta Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MANTA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Manta Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Manta Network kainos prognozė
$0.2132
+5.18%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:59:02(UTC+8)

Manta Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Manta Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2132 prekybos kainą 2025 m.

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Manta Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.22386 prekybos kainą 2026 m.

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MANTA ateities kaina yra $ 0.235053 su 10.25% augimo norma.

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MANTA ateities kaina yra $ 0.246805 su 15.76% augimo norma.

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MANTA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.259145, o augimo norma – 21.55%.

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MANTA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.272103, o augimo norma – 27.63%.

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Manta Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.443227 prekybos kainą.

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Manta Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.721970 prekybos kainą.

Trumpalaikės Manta Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Manta Network (MANTA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MANTA kaina yra $0.2132. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Manta Network (MANTA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MANTA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.213229. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Manta Network (MANTA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MANTA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.213404. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Manta Network (MANTA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MANTA kaina yra $0.214076. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Kaip įsigyti Manta Network (MANTA)

Bandote įsigyti MANTA? Dabar galite MANTA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Manta Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MANTA dabar

Manta Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Manta Network, dabartinė Manta Network kaina yra 0.2131USD. Apyvartinė Manta Network (MANTA) pasiūla yra 0.00 MANTA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $95.47M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.005500
    $ 0.2199
    $ 0.2009
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.013200
    $ 0.2199
    $ 0.1938
  • 30 dienų
    -0.13%
    $ -0.033199
    $ 0.2546
    $ 0.1873
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Manta Network kaina pasikeitė $0.005500, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Manta Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.2199 ir žemiausia $0.1938. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo MANTA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Manta Network įvyko -0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.033199 vertę. Tai rodo, kad MANTA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Manta Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MANTA kainų istoriją

Kaip veikia Manta Network (MANTA) kainų prognozės modulis?

Manta Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MANTA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Manta Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MANTA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Manta Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MANTA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MANTA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Manta Network potencialą.

Kodėl MANTA kainų prognozė yra svarbi?

MANTA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MANTA dabar?
Pagal jūsų prognozes, MANTA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MANTA kainų prognozė?
Remiantis Manta Network (MANTA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MANTA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MANTA 2026 m.?
1 vieneto Manta Network (MANTA) kaina šiandien yra $0.2132. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MANTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MANTA kaina 2027 m.?
Manta Network (MANTA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MANTA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MANTA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Manta Network (MANTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MANTA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Manta Network (MANTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MANTA 2030 m.?
1 vieneto Manta Network (MANTA) kaina šiandien yra $0.2132. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MANTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MANTA kainų prognozė 2040 metams?
Manta Network (MANTA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MANTA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:59:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.