Chainlink (LINK) realiojo laiko kaina yra $ 23.77. Per pastarąsias 24 valandas LINK svyravo nuo žemiausios kainos $ 23.2 iki aukščiausios $ 23.93 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LINK kaina yra $ 52.87608912, o žemiausia – $ 0.1262969970703125.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LINK per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chainlink (LINK) rinkos informacija
No.12
$ 15.62B
$ 15.62B
$ 26.23M
$ 26.23M
$ 23.77B
$ 23.77B
657.10M
657.10M
1,000,000,000
1,000,000,000
0.31%
2017-09-21 00:00:00
$ 0.0914
$ 0.0914
ETH
Dabartinė Chainlink rinkos kapitalizacija yra $ 15.62B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.23M. LINK apyvartoje yra 657.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.77B
Chainlink (LINK) kainos istorija USD
Stebėkite Chainlink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.1089
+0.46%
30 dienų
$ +2.32
+10.81%
60 dienų
$ +8.41
+54.75%
90 dienų
$ +10.54
+79.66%
Chainlink kainos pokytis šiandien
Šiandien LINK užfiksuotas $ +0.1089 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chainlink 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.32 (+10.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chainlink 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LINK rodiklis pasikeitė $ +8.41 (+54.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chainlink 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +10.54 (+79.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chainlink (LINK) pokyčius?
Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.
Chainlink kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chainlink (LINK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chainlink (LINK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chainlink prognozes.
Supratimas apie Chainlink (LINK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LINKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Chainlink (LINK)
