Chainlink logotipas

Chainlink kaina(LINK)

1 LINK į USD – tiesioginė kaina:

$23.79
$23.79
+0.46%1D
USD
Chainlink (LINK) kainos grafikas realiu laiku
Chainlink (LINK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.33%

+0.46%

+2.28%

+2.28%

Chainlink (LINK) realiojo laiko kaina yra $ 23.77. Per pastarąsias 24 valandas LINK svyravo nuo žemiausios kainos $ 23.2 iki aukščiausios $ 23.93 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LINK kaina yra $ 52.87608912, o žemiausia – $ 0.1262969970703125.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LINK per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chainlink (LINK) rinkos informacija

No.12

0.31%

2017-09-21 00:00:00

ETH

Dabartinė Chainlink rinkos kapitalizacija yra $ 15.62B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.23M. LINK apyvartoje yra 657.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.77B

Chainlink (LINK) kainos istorija USD

Stebėkite Chainlink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.1089+0.46%
30 dienų$ +2.32+10.81%
60 dienų$ +8.41+54.75%
90 dienų$ +10.54+79.66%
Chainlink kainos pokytis šiandien

Šiandien LINK užfiksuotas $ +0.1089 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chainlink 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.32 (+10.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chainlink 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LINK rodiklis pasikeitė $ +8.41 (+54.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chainlink 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +10.54 (+79.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chainlink (LINK) pokyčius?

Peržiūrėkite Chainlink kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chainlink investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LINKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chainlink mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chainlink, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chainlink kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chainlink (LINK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chainlink (LINK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chainlink prognozes.

Peržiūrėkite Chainlink kainos prognozę dabar!

Chainlink (LINK) Tokenomika

Supratimas apie Chainlink (LINK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LINKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chainlink (LINK)

Ieškote, kaip nusipirkti Chainlink? Viskas paprasta ir patogu! Chainlink lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Chainlink išteklius

Išsamesnei Chainlink analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Chainlink svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chainlink

Kiek Chainlink(LINK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LINK kaina USD valiuta yra 23.77USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LINK į USD kaina?
Dabartinė LINK kaina USD valiuta yra $ 23.77. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chainlink rinkos kapitalizacija?
LINK rinkos kapitalizacija yra $ 15.62BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LINK apyvartoje?
LINK apyvartoje yra 657.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LINK kaina?
LINK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 52.87608912USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LINK kaina?
LINK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1262969970703125USD.
Kokia yra LINK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LINK yra $ 26.23MUSD.
Ar LINK kaina šiais metais kils?
LINK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LINK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Chainlink (LINK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

