Chainlink (LINK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Chainlink kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LINK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Chainlink kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Chainlink kainos prognozė
$24.49
+4.16%
USD
Faktinis
Prognozė
Chainlink Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Chainlink (LINK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Chainlink galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 24.49 prekybos kainą 2025 m.

Chainlink (LINK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Chainlink galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 25.7145 prekybos kainą 2026 m.

Chainlink (LINK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LINK ateities kaina yra $ 27.0002 su 10.25% augimo norma.

Chainlink (LINK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LINK ateities kaina yra $ 28.3502 su 15.76% augimo norma.

Chainlink (LINK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LINK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 29.7677, o augimo norma – 21.55%.

Chainlink (LINK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LINK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 31.2561, o augimo norma – 27.63%.

Chainlink (LINK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Chainlink kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 50.9129 prekybos kainą.

Chainlink (LINK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Chainlink kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 82.9318 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 24.49
    0.00%
  • 2026
    $ 25.7145
    5.00%
  • 2027
    $ 27.0002
    10.25%
  • 2028
    $ 28.3502
    15.76%
  • 2029
    $ 29.7677
    21.55%
  • 2030
    $ 31.2561
    27.63%
  • 2031
    $ 32.8189
    34.01%
  • 2032
    $ 34.4598
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 36.1828
    47.75%
  • 2034
    $ 37.9920
    55.13%
  • 2035
    $ 39.8916
    62.89%
  • 2036
    $ 41.8862
    71.03%
  • 2037
    $ 43.9805
    79.59%
  • 2038
    $ 46.1795
    88.56%
  • 2039
    $ 48.4885
    97.99%
  • 2040
    $ 50.9129
    107.89%
Trumpalaikės Chainlink kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 24.49
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 24.4933
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 24.5134
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 24.5906
    0.41%
Chainlink (LINK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LINK kaina yra $24.49. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Chainlink (LINK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LINK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $24.4933. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Chainlink (LINK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LINK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $24.5134. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Chainlink (LINK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LINK kaina yra $24.5906. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Chainlink kainų statistika

$ 24.49
+4.16%

$ 16.09B
657.10M
$ 35.60M
--

Naujausia LINK kaina yra $ 24.49. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.16%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 35.60M.
Be to, LINK turi 657.10M apyvartą ir $ 16.09B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Chainlink (LINK)

Bandote įsigyti LINK? Dabar galite LINK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Chainlink ir pradėkite MEXC dabar!

Chainlink istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Chainlink, dabartinė Chainlink kaina yra 24.48USD. Apyvartinė Chainlink (LINK) pasiūla yra 0.00 LINK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16.09B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.719999
    $ 24.83
    $ 23.31
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 1.6600
    $ 24.83
    $ 21.87
  • 30 dienų
    0.03%
    $ 0.670000
    $ 27.87
    $ 21.36
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Chainlink kaina pasikeitė $0.719999, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Chainlink buvo prekiaujama aukščiausia $24.83 ir žemiausia $21.87. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo LINK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Chainlink įvyko 0.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.670000 vertę. Tai rodo, kad LINK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Chainlink kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Kaip veikia Chainlink (LINK) kainų prognozės modulis?

Chainlink Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LINK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Chainlink ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LINK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Chainlink kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LINK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LINK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Chainlink potencialą.

Kodėl LINK kainų prognozė yra svarbi?

LINK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LINK dabar?
Pagal jūsų prognozes, LINK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LINK kainų prognozė?
Remiantis Chainlink (LINK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LINK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LINK 2026 m.?
1 vieneto Chainlink (LINK) kaina šiandien yra $24.49. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LINK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LINK kaina 2027 m.?
Chainlink (LINK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LINK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LINK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chainlink (LINK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LINK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chainlink (LINK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LINK 2030 m.?
1 vieneto Chainlink (LINK) kaina šiandien yra $24.49. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LINK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LINK kainų prognozė 2040 metams?
Chainlink (LINK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LINK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.