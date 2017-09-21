Chainlink (LINK) Tokenomika
Chainlink (LINK) Informacija
Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.
Chainlink (LINK) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Chainlink (LINK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Chainlink tokeno struktūra (LINK)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami LINK tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Chainlink’s LINK token underpins the decentralized oracle network, serving as both a utility and incentive mechanism. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Standard: LINK is primarily an ERC-677 token on Ethereum, with bridges to other networks.
- Supply: The maximum supply is 1,000,000,000 LINK. There is no ongoing inflation; all tokens were minted at genesis.
Allocation Mechanism
While Chainlink has not officially disclosed a detailed initial allocation, third-party sources and on-chain data provide the following breakdown:
|Allocation Category
|Amount (LINK)
|% of Max Supply
|Notes
|Node Operators & Ecosystem
|350,000,000
|35%
|Used to subsidize node operations and ecosystem growth
|Token Sale (Public/Private)
|~350,000,000
|~35%
|Distributed via public and private sales (exact split varies by source)
|Team & Advisors
|~300,000,000
|~30%
|Allocated to founders, team, and advisors
Note: These figures are based on third-party research due to lack of official disclosure. Percentages may vary slightly across sources.
Usage and Incentive Mechanism
- Medium of Exchange: LINK is used to pay node operators for fulfilling data requests and executing off-chain computations.
- Staking: Tokenholders can stake LINK to provide security guarantees for oracle services. Stakers earn rewards sourced from the non-circulating supply.
- Node Subsidies: Node operators may receive LINK subsidies to incentivize reliable service.
- Alerting: Stakers can submit alerts (e.g., if a price feed is stale) and receive LINK rewards for successful alerts.
- Future Incentives: Chainlink BUILD program participants commit a portion of their native token supply to reward LINK stakers.
Locking Mechanism
- Staking Lockups: In Staking v0.2, users must observe a 28-day cooldown before withdrawing staked LINK, followed by a 7-day claim window.
- Reward Vesting: Accrued staking rewards are subject to a 90-day ramp-up period (e.g., 50% claimable after 45 days, 100% after 90 days).
- Node Operator Staking: Node operators must stake LINK to participate in certain data feeds (e.g., ETH/USD), earning rewards at a base rate (e.g., 4.5%).
Unlocking Time
- Staking Withdrawals: After the 28-day cooldown, staked LINK and rewards can be withdrawn during the 7-day claim window.
- Reward Unlocking: Staking rewards become fully claimable after 90 days.
- Team/Advisor Allocations: While not officially disclosed, industry standards suggest multi-year vesting with cliffs for team/advisor allocations.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|1B LINK minted at genesis, no ongoing inflation
|Allocation
|Node Operators & Ecosystem (35%), Token Sale (~35%), Team & Advisors (~30%)
|Usage
|Payment for data services, staking, node subsidies, alerting, future BUILD rewards
|Incentives
|Staking rewards, node operator rewards, alert rewards, BUILD program distributions
|Locking
|28-day cooldown for staking withdrawals, 90-day ramp-up for reward vesting
|Unlocking
|7-day claim window post-cooldown, rewards fully unlocked after 90 days
Additional Notes
- Staking Pool Limits: Staking v0.2 has a maximum deposit limit of 45 million LINK, with ~90.8% for community staking and ~9.2% for node operators.
- Minimum/Maximum Stake: Users can stake between 1 and 15,000 LINK per address.
- Delegation: All staked tokens are automatically delegated equally to all Chainlink nodes in the pool.
Chainlink’s tokenomics are designed to align incentives for node operators, stakers, and ecosystem participants, ensuring the security and reliability of its decentralized oracle network. The mechanisms for staking, rewards, and vesting are structured to promote long-term participation and network health.
Chainlink (LINK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Chainlink (LINK) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LINK tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LINK tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LINK tokenomiką, galite peržiūrėti LINK tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti LINK
Norite įtraukti Chainlink (LINK) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius LINK pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Chainlink (LINK) Kainų istorija
LINK kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
LINK kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda LINK? Mūsų LINK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Chainlink (LINK)
Suma
1 LINK = 25.09 USD