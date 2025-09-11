Milady Meme Coin (LADYS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000003115. Per pastarąsias 24 valandas LADYS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000003037 iki aukščiausios $ 0.00000003278 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LADYS kaina yra $ 0.000706677852880379, o žemiausia – $ 0.000000000291162732.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LADYS per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Milady Meme Coin (LADYS) rinkos informacija
$ 22.88M
$ 41.50K
$ 27.66M
734.37T
888,000,888,000,888
888,000,888,000,888
82.69%
ETH
Dabartinė Milady Meme Coin rinkos kapitalizacija yra $ 22.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 41.50K. LADYS apyvartoje yra 734.37T vienetų, o bendras kiekis siekia 888000888000888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.66M
Milady Meme Coin (LADYS) kainos istorija USD
Stebėkite Milady Meme Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000003975
-1.26%
30 dienų
$ +0.00000000054
+1.76%
60 dienų
$ -0.00000000781
-20.05%
90 dienų
$ -0.00000000967
-23.69%
Milady Meme Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien LADYS užfiksuotas $ -0.0000000003975 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Milady Meme Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000000054 (+1.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Milady Meme Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LADYS rodiklis pasikeitė $ -0.00000000781 (-20.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Milady Meme Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000000967 (-23.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Milady Meme Coin (LADYS) pokyčius?
LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.
Milady Meme Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Milady Meme Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LADYSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Milady Meme Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Milady Meme Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Milady Meme Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Milady Meme Coin (LADYS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Milady Meme Coin (LADYS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Milady Meme Coin prognozes.
Supratimas apie Milady Meme Coin (LADYS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LADYSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Milady Meme Coin (LADYS)
Ieškote, kaip nusipirkti Milady Meme Coin? Viskas paprasta ir patogu! Milady Meme Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.