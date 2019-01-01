Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMilady Meme Coin (LADYS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Milady Meme Coin (LADYS) Informacija

LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.

Oficiali svetainė:
https://milady.gg
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf

Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Milady Meme Coin (LADYS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 23.84M
Bendra pasiūla:
$ 888.00T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 734.37T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 28.82M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00000043477
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000000291162732
Dabartinė kaina:
$ 0.00000003246
Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Milady Meme Coin (LADYS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LADYS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LADYS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LADYS tokenomiką, galite peržiūrėti LADYS tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti LADYS

Norite įtraukti Milady Meme Coin (LADYS) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius LADYS pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų istorija

LADYS kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

LADYS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LADYS? Mūsų LADYS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.