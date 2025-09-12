Milady Meme Coin (LADYS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Milady Meme Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LADYS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Milady Meme Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Milady Meme Coin kainos prognozė
$0.00000003121
+2.29%
USD
Faktinis
Prognozė
Milady Meme Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Milady Meme Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000000 prekybos kainą 2025 m.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Milady Meme Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000000 prekybos kainą 2026 m.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LADYS ateities kaina yra $ 0.000000 su 10.25% augimo norma.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LADYS ateities kaina yra $ 0.000000 su 15.76% augimo norma.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LADYS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000000, o augimo norma – 21.55%.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LADYS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000000, o augimo norma – 27.63%.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Milady Meme Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000000 prekybos kainą.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Milady Meme Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000000 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000000
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000000
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000000
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000000
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000000
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000000
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000000
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000000
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000000
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000000
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000000
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000000
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000000
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000000
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000000
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000000
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Milady Meme Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000000
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000000
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000000
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000000
    0.41%
Milady Meme Coin (LADYS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LADYS kaina yra $0.000000. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LADYS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000000. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LADYS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000000. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Milady Meme Coin (LADYS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LADYS kaina yra $0.000000. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Milady Meme Coin kainų statistika

$ 0.00000003121
+2.29%

$ 22.92M
734.37T
$ 31.94K
--

Naujausia LADYS kaina yra $ 0.00000003121. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.29%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 31.94K.
Be to, LADYS turi 734.37T apyvartą ir $ 22.92M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Milady Meme Coin (LADYS)

Milady Meme Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Milady Meme Coin, dabartinė Milady Meme Coin kaina yra 0.000000USD. Apyvartinė Milady Meme Coin (LADYS) pasiūla yra 0.00 LADYS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $22.92M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000000
    $ 0.000000
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000000
    $ 0.000000
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.000000
    $ 0.000000
    $ 0.000000
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Milady Meme Coin kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Milady Meme Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.000000 ir žemiausia $0.000000. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo LADYS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Milady Meme Coin įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000000 vertę. Tai rodo, kad LADYS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Milady Meme Coin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LADYS kainų istoriją

Kaip veikia Milady Meme Coin (LADYS) kainų prognozės modulis?

Milady Meme Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LADYS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Milady Meme Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LADYS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Milady Meme Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LADYS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LADYS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Milady Meme Coin potencialą.

Kodėl LADYS kainų prognozė yra svarbi?

LADYS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LADYS dabar?
Pagal jūsų prognozes, LADYS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LADYS kainų prognozė?
Remiantis Milady Meme Coin (LADYS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LADYS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LADYS 2026 m.?
1 vieneto Milady Meme Coin (LADYS) kaina šiandien yra $0. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LADYS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LADYS kaina 2027 m.?
Milady Meme Coin (LADYS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LADYS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LADYS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Milady Meme Coin (LADYS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LADYS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Milady Meme Coin (LADYS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LADYS 2030 m.?
1 vieneto Milady Meme Coin (LADYS) kaina šiandien yra $0. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LADYS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LADYS kainų prognozė 2040 metams?
Milady Meme Coin (LADYS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LADYS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:19:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.