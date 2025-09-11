Kyber Network (KNC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3806. Per pastarąsias 24 valandas KNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3692 iki aukščiausios $ 0.3818 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KNC kaina yra $ 5.715659905177939, o žemiausia – $ 0.25991972993251367.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KNC per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kyber Network (KNC) rinkos informacija
No.478
$ 72.47M
$ 72.47M
$ 237.78K
$ 237.78K
$ 91.52M
$ 91.52M
190.41M
190.41M
240,465,271.1497689
240,465,271.1497689
2017-09-25 00:00:00
$ 0.5
$ 0.5
ETH
Dabartinė Kyber Network rinkos kapitalizacija yra $ 72.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 237.78K. KNC apyvartoje yra 190.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 240465271.1497689. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.52M
Kyber Network (KNC) kainos istorija USD
Stebėkite Kyber Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.004776
+1.27%
30 dienų
$ -0.0336
-8.12%
60 dienų
$ -0.124
-24.58%
90 dienų
$ +0.0604
+18.86%
Kyber Network kainos pokytis šiandien
Šiandien KNC užfiksuotas $ +0.004776 (+1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kyber Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0336 (-8.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kyber Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KNC rodiklis pasikeitė $ -0.124 (-24.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kyber Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0604 (+18.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.
Kyber Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kyber Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KNCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kyber Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kyber Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kyber Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kyber Network (KNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kyber Network (KNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kyber Network prognozes.
Supratimas apie Kyber Network (KNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kyber Network (KNC)
Ieškote, kaip nusipirkti Kyber Network? Viskas paprasta ir patogu! Kyber Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.