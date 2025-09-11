Daugiau apie KNC

Kyber Network logotipas

Kyber Network kaina(KNC)

1 KNC į USD – tiesioginė kaina:

+1.27%1D
USD
Kyber Network (KNC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:43:52(UTC+8)

Kyber Network (KNC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.06%

+1.27%

+4.01%

+4.01%

Kyber Network (KNC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3806. Per pastarąsias 24 valandas KNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3692 iki aukščiausios $ 0.3818 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KNC kaina yra $ 5.715659905177939, o žemiausia – $ 0.25991972993251367.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KNC per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kyber Network (KNC) rinkos informacija

No.478

2017-09-25 00:00:00

ETH

Dabartinė Kyber Network rinkos kapitalizacija yra $ 72.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 237.78K. KNC apyvartoje yra 190.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 240465271.1497689. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 91.52M

Kyber Network (KNC) kainos istorija USD

Stebėkite Kyber Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.004776+1.27%
30 dienų$ -0.0336-8.12%
60 dienų$ -0.124-24.58%
90 dienų$ +0.0604+18.86%
Kyber Network kainos pokytis šiandien

Šiandien KNC užfiksuotas $ +0.004776 (+1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kyber Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0336 (-8.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kyber Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KNC rodiklis pasikeitė $ -0.124 (-24.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kyber Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0604 (+18.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kyber Network (KNC) pokyčius?

Peržiūrėkite Kyber Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kyber Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KNCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kyber Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kyber Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kyber Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kyber Network (KNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kyber Network (KNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kyber Network prognozes.

Peržiūrėkite Kyber Network kainos prognozę dabar!

Kyber Network (KNC) Tokenomika

Supratimas apie Kyber Network (KNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kyber Network (KNC)

Ieškote, kaip nusipirkti Kyber Network? Viskas paprasta ir patogu! Kyber Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KNC į vietos valiutas

1 Kyber Network(KNC) į VND
10,015.489
1 Kyber Network(KNC) į AUD
A$0.574706
1 Kyber Network(KNC) į GBP
0.277838
1 Kyber Network(KNC) į EUR
0.32351
1 Kyber Network(KNC) į USD
$0.3806
1 Kyber Network(KNC) į MYR
RM1.606132
1 Kyber Network(KNC) į TRY
15.714974
1 Kyber Network(KNC) į JPY
¥55.9482
1 Kyber Network(KNC) į ARS
ARS$542.1647
1 Kyber Network(KNC) į RUB
32.46518
1 Kyber Network(KNC) į INR
33.629816
1 Kyber Network(KNC) į IDR
Rp6,239.343264
1 Kyber Network(KNC) į KRW
530.08065
1 Kyber Network(KNC) į PHP
21.762708
1 Kyber Network(KNC) į EGP
￡E.18.348726
1 Kyber Network(KNC) į BRL
R$2.05524
1 Kyber Network(KNC) į CAD
C$0.525228
1 Kyber Network(KNC) į BDT
46.35708
1 Kyber Network(KNC) į NGN
574.055174
1 Kyber Network(KNC) į COP
$1,492.545736
1 Kyber Network(KNC) į ZAR
R.6.671918
1 Kyber Network(KNC) į UAH
15.711168
1 Kyber Network(KNC) į VES
Bs59.3736
1 Kyber Network(KNC) į CLP
$365.7566
1 Kyber Network(KNC) į PKR
Rs108.094206
1 Kyber Network(KNC) į KZT
205.173848
1 Kyber Network(KNC) į THB
฿12.110692
1 Kyber Network(KNC) į TWD
NT$11.543598
1 Kyber Network(KNC) į AED
د.إ1.396802
1 Kyber Network(KNC) į CHF
Fr0.300674
1 Kyber Network(KNC) į HKD
HK$2.961068
1 Kyber Network(KNC) į AMD
֏145.431066
1 Kyber Network(KNC) į MAD
.د.م3.436818
1 Kyber Network(KNC) į MXN
$7.090578
1 Kyber Network(KNC) į SAR
ريال1.42725
1 Kyber Network(KNC) į PLN
1.385384
1 Kyber Network(KNC) į RON
лв1.647998
1 Kyber Network(KNC) į SEK
kr3.55861
1 Kyber Network(KNC) į BGN
лв0.635602
1 Kyber Network(KNC) į HUF
Ft127.84354
1 Kyber Network(KNC) į CZK
7.946928
1 Kyber Network(KNC) į KWD
د.ك0.116083
1 Kyber Network(KNC) į ILS
1.267398
1 Kyber Network(KNC) į AOA
Kz346.943542
1 Kyber Network(KNC) į BHD
.د.ب0.1434862
1 Kyber Network(KNC) į BMD
$0.3806
1 Kyber Network(KNC) į DKK
kr2.428228
1 Kyber Network(KNC) į HNL
L9.975526
1 Kyber Network(KNC) į MUR
17.340136
1 Kyber Network(KNC) į NAD
$6.690948
1 Kyber Network(KNC) į NOK
kr3.779358
1 Kyber Network(KNC) į NZD
$0.639408
1 Kyber Network(KNC) į PAB
B/.0.3806
1 Kyber Network(KNC) į PGK
K1.613744
1 Kyber Network(KNC) į QAR
ر.ق1.385384
1 Kyber Network(KNC) į RSD
дин.38.143732

Kyber Network išteklius

Išsamesnei Kyber Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kyber Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kyber Network

Kiek Kyber Network(KNC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KNC kaina USD valiuta yra 0.3806USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KNC į USD kaina?
Dabartinė KNC kaina USD valiuta yra $ 0.3806. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kyber Network rinkos kapitalizacija?
KNC rinkos kapitalizacija yra $ 72.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KNC apyvartoje?
KNC apyvartoje yra 190.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KNC kaina?
KNC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.715659905177939USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KNC kaina?
KNC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.25991972993251367USD.
Kokia yra KNC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KNC yra $ 237.78KUSD.
Ar KNC kaina šiais metais kils?
KNC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KNC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kyber Network (KNC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

