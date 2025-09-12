Kyber Network (KNC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kyber Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KNC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kyber Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kyber Network kainos prognozė
$0.3814
$0.3814$0.3814
+1.78%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:06:18(UTC+8)

Kyber Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kyber Network (KNC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kyber Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3814 prekybos kainą 2025 m.

Kyber Network (KNC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kyber Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.400470 prekybos kainą 2026 m.

Kyber Network (KNC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KNC ateities kaina yra $ 0.420493 su 10.25% augimo norma.

Kyber Network (KNC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KNC ateities kaina yra $ 0.441518 su 15.76% augimo norma.

Kyber Network (KNC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KNC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.463594, o augimo norma – 21.55%.

Kyber Network (KNC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KNC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.486773, o augimo norma – 27.63%.

Kyber Network (KNC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kyber Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.792903 prekybos kainą.

Kyber Network (KNC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kyber Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.2915 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3814
    0.00%
  • 2026
    $ 0.400470
    5.00%
  • 2027
    $ 0.420493
    10.25%
  • 2028
    $ 0.441518
    15.76%
  • 2029
    $ 0.463594
    21.55%
  • 2030
    $ 0.486773
    27.63%
  • 2031
    $ 0.511112
    34.01%
  • 2032
    $ 0.536668
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.563501
    47.75%
  • 2034
    $ 0.591676
    55.13%
  • 2035
    $ 0.621260
    62.89%
  • 2036
    $ 0.652323
    71.03%
  • 2037
    $ 0.684939
    79.59%
  • 2038
    $ 0.719186
    88.56%
  • 2039
    $ 0.755145
    97.99%
  • 2040
    $ 0.792903
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kyber Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3814
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.381452
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.381765
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.382967
    0.41%
Kyber Network (KNC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KNC kaina yra $0.3814. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kyber Network (KNC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KNC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.381452. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kyber Network (KNC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KNC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.381765. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kyber Network (KNC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KNC kaina yra $0.382967. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kyber Network kainų statistika

$ 0.3814
$ 0.3814$ 0.3814

+1.78%

$ 72.64M
$ 72.64M$ 72.64M

190.41M
190.41M 190.41M

$ 281.55K
$ 281.55K$ 281.55K

--

Naujausia KNC kaina yra $ 0.3814. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.78%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 281.55K.
Be to, KNC turi 190.41M apyvartą ir $ 72.64M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Kyber Network (KNC)

Bandote įsigyti KNC? Dabar galite KNC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Kyber Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KNC dabar

Kyber Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kyber Network, dabartinė Kyber Network kaina yra 0.3815USD. Apyvartinė Kyber Network (KNC) pasiūla yra 0.00 KNC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $72.64M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.004200
    $ 0.3884
    $ 0.3727
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.006200
    $ 0.3884
    $ 0.3634
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.054999
    $ 0.4496
    $ 0.3588
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kyber Network kaina pasikeitė $0.004200, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kyber Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.3884 ir žemiausia $0.3634. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo KNC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kyber Network įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.054999 vertę. Tai rodo, kad KNC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Kyber Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KNC kainų istoriją

Kaip veikia Kyber Network (KNC) kainų prognozės modulis?

Kyber Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KNC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kyber Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KNC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kyber Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KNC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KNC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kyber Network potencialą.

Kodėl KNC kainų prognozė yra svarbi?

KNC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KNC dabar?
Pagal jūsų prognozes, KNC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KNC kainų prognozė?
Remiantis Kyber Network (KNC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KNC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KNC 2026 m.?
1 vieneto Kyber Network (KNC) kaina šiandien yra $0.3814. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KNC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KNC kaina 2027 m.?
Kyber Network (KNC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KNC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KNC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kyber Network (KNC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KNC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kyber Network (KNC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KNC 2030 m.?
1 vieneto Kyber Network (KNC) kaina šiandien yra $0.3814. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KNC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KNC kainų prognozė 2040 metams?
Kyber Network (KNC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KNC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:06:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.