Inverse DAO (INV) realiojo laiko kaina yra $ 55.36. Per pastarąsias 24 valandas INV svyravo nuo žemiausios kainos $ 52.16 iki aukščiausios $ 59.77 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INV kaina yra $ 1,788.53511267, o žemiausia – $ 20.738103277153993.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INV per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Inverse DAO (INV) rinkos informacija
No.671
$ 39.20M
$ 62.21K
$ 39.80M
708.07K
719,000
2021-01-01 00:00:00
ETH
Dabartinė Inverse DAO rinkos kapitalizacija yra $ 39.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.21K. INV apyvartoje yra 708.07K vienetų, o bendras kiekis siekia 719000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.80M
Inverse DAO (INV) kainos istorija USD
Stebėkite Inverse DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0277
+0.05%
30 dienų
$ +15.16
+37.71%
60 dienų
$ +23.97
+76.36%
90 dienų
$ +27.81
+100.94%
Inverse DAO kainos pokytis šiandien
Šiandien INV užfiksuotas $ +0.0277 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Inverse DAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +15.16 (+37.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Inverse DAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INV rodiklis pasikeitė $ +23.97 (+76.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Inverse DAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +27.81 (+100.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Inverse DAO (INV) pokyčius?
Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.
Inverse DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Inverse DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti INVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Inverse DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Inverse DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Inverse DAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Inverse DAO (INV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Inverse DAO (INV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Inverse DAO prognozes.
Supratimas apie Inverse DAO (INV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Inverse DAO (INV)
Ieškote, kaip nusipirkti Inverse DAO? Viskas paprasta ir patogu! Inverse DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.