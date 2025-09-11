Daugiau apie INV

Inverse DAO kaina(INV)

$55.36
+0.05%1D
Inverse DAO (INV) kainos grafikas realiu laiku
Inverse DAO (INV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 52.16
24 val. žemiausia
$ 59.77
24 val. aukščiausia

$ 52.16
$ 59.77
$ 1,788.53511267
$ 20.738103277153993
-0.15%

+0.05%

+3.20%

+3.20%

Inverse DAO (INV) realiojo laiko kaina yra $ 55.36. Per pastarąsias 24 valandas INV svyravo nuo žemiausios kainos $ 52.16 iki aukščiausios $ 59.77 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INV kaina yra $ 1,788.53511267, o žemiausia – $ 20.738103277153993.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INV per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Inverse DAO (INV) rinkos informacija

No.671

$ 39.20M
$ 62.21K
$ 39.80M
708.07K
719,000
2021-01-01 00:00:00

ETH

Dabartinė Inverse DAO rinkos kapitalizacija yra $ 39.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.21K. INV apyvartoje yra 708.07K vienetų, o bendras kiekis siekia 719000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.80M

Inverse DAO (INV) kainos istorija USD

Stebėkite Inverse DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0277+0.05%
30 dienų$ +15.16+37.71%
60 dienų$ +23.97+76.36%
90 dienų$ +27.81+100.94%
Inverse DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien INV užfiksuotas $ +0.0277 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Inverse DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +15.16 (+37.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Inverse DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INV rodiklis pasikeitė $ +23.97 (+76.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Inverse DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +27.81 (+100.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Inverse DAO (INV) pokyčius?

Peržiūrėkite Inverse DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Inverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Inverse DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Inverse DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Inverse DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Inverse DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Inverse DAO (INV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Inverse DAO (INV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Inverse DAO prognozes.

Peržiūrėkite Inverse DAO kainos prognozę dabar!

Inverse DAO (INV) Tokenomika

Supratimas apie Inverse DAO (INV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Inverse DAO (INV)

Ieškote, kaip nusipirkti Inverse DAO? Viskas paprasta ir patogu! Inverse DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INV į vietos valiutas

1 Inverse DAO(INV) į VND
1,456,798.4
1 Inverse DAO(INV) į AUD
A$83.5936
1 Inverse DAO(INV) į GBP
40.4128
1 Inverse DAO(INV) į EUR
47.056
1 Inverse DAO(INV) į USD
$55.36
1 Inverse DAO(INV) į MYR
RM233.6192
1 Inverse DAO(INV) į TRY
2,285.2608
1 Inverse DAO(INV) į JPY
¥8,137.92
1 Inverse DAO(INV) į ARS
ARS$78,860.32
1 Inverse DAO(INV) į RUB
4,677.92
1 Inverse DAO(INV) į INR
4,884.4128
1 Inverse DAO(INV) į IDR
Rp907,540.8384
1 Inverse DAO(INV) į KRW
76,995.7952
1 Inverse DAO(INV) į PHP
3,169.36
1 Inverse DAO(INV) į EGP
￡E.2,664.4768
1 Inverse DAO(INV) į BRL
R$298.944
1 Inverse DAO(INV) į CAD
C$76.3968
1 Inverse DAO(INV) į BDT
6,742.848
1 Inverse DAO(INV) į NGN
83,498.9344
1 Inverse DAO(INV) į COP
$217,097.5616
1 Inverse DAO(INV) į ZAR
R.969.3536
1 Inverse DAO(INV) į UAH
2,285.2608
1 Inverse DAO(INV) į VES
Bs8,636.16
1 Inverse DAO(INV) į CLP
$53,200.96
1 Inverse DAO(INV) į PKR
Rs15,722.7936
1 Inverse DAO(INV) į KZT
29,843.4688
1 Inverse DAO(INV) į THB
฿1,761.5552
1 Inverse DAO(INV) į TWD
NT$1,679.6224
1 Inverse DAO(INV) į AED
د.إ203.1712
1 Inverse DAO(INV) į CHF
Fr43.7344
1 Inverse DAO(INV) į HKD
HK$430.7008
1 Inverse DAO(INV) į AMD
֏21,153.6096
1 Inverse DAO(INV) į MAD
.د.م499.9008
1 Inverse DAO(INV) į MXN
$1,029.696
1 Inverse DAO(INV) į SAR
ريال207.6
1 Inverse DAO(INV) į PLN
201.5104
1 Inverse DAO(INV) į RON
лв240.2624
1 Inverse DAO(INV) į SEK
kr518.1696
1 Inverse DAO(INV) į BGN
лв92.4512
1 Inverse DAO(INV) į HUF
Ft18,620.8896
1 Inverse DAO(INV) į CZK
1,155.3632
1 Inverse DAO(INV) į KWD
د.ك16.8848
1 Inverse DAO(INV) į ILS
184.3488
1 Inverse DAO(INV) į AOA
Kz50,464.5152
1 Inverse DAO(INV) į BHD
.د.ب20.87072
1 Inverse DAO(INV) į BMD
$55.36
1 Inverse DAO(INV) į DKK
kr353.1968
1 Inverse DAO(INV) į HNL
L1,450.9856
1 Inverse DAO(INV) į MUR
2,522.2016
1 Inverse DAO(INV) į NAD
$973.2288
1 Inverse DAO(INV) į NOK
kr550.2784
1 Inverse DAO(INV) į NZD
$93.0048
1 Inverse DAO(INV) į PAB
B/.55.36
1 Inverse DAO(INV) į PGK
K234.7264
1 Inverse DAO(INV) į QAR
ر.ق201.5104
1 Inverse DAO(INV) į RSD
Inverse DAO išteklius

Išsamesnei Inverse DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Inverse DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Inverse DAO

Kiek Inverse DAO(INV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INV kaina USD valiuta yra 55.36USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INV į USD kaina?
Dabartinė INV kaina USD valiuta yra $ 55.36. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Inverse DAO rinkos kapitalizacija?
INV rinkos kapitalizacija yra $ 39.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INV apyvartoje?
INV apyvartoje yra 708.07KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INV kaina?
INV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,788.53511267USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INV kaina?
INV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 20.738103277153993USD.
Kokia yra INV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INV yra $ 62.21KUSD.
Ar INV kaina šiais metais kils?
INV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Inverse DAO (INV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

