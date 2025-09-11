Daugiau apie FET

FET kaina(FET)

1 FET į USD – tiesioginė kaina:

$0.662
$0.662$0.662
+0.88%1D
USD
FET (FET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:19:27(UTC+8)

FET (FET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6401
$ 0.6401$ 0.6401
24 val. žemiausia
$ 0.6648
$ 0.6648$ 0.6648
24 val. aukščiausia

$ 0.6401
$ 0.6401$ 0.6401

$ 0.6648
$ 0.6648$ 0.6648

$ 3.474265080421965
$ 3.474265080421965$ 3.474265080421965

$ 0.00827034467596
$ 0.00827034467596$ 0.00827034467596

+0.24%

+0.88%

+9.67%

+9.67%

FET (FET) realiojo laiko kaina yra $ 0.662. Per pastarąsias 24 valandas FET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6401 iki aukščiausios $ 0.6648 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FET kaina yra $ 3.474265080421965, o žemiausia – $ 0.00827034467596.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FET per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FET (FET) rinkos informacija

No.64

$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B

2.37B
2.37B 2.37B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,493,896.672
2,714,493,896.672 2,714,493,896.672

87.25%

0.03%

2019-02-25 00:00:00

$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867

ETH

Dabartinė FET rinkos kapitalizacija yra $ 1.57B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.19M. FET apyvartoje yra 2.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 2714493896.672. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.80B

FET (FET) kainos istorija USD

Stebėkite FET kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.005775+0.88%
30 dienų$ -0.0386-5.51%
60 dienų$ -0.0564-7.86%
90 dienų$ +0.0056+0.85%
FET kainos pokytis šiandien

Šiandien FET užfiksuotas $ +0.005775 (+0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FET 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0386 (-5.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FET 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FET rodiklis pasikeitė $ -0.0564 (-7.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FET 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0056 (+0.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FET (FET) pokyčius?

Peržiūrėkite FET kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FET investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti FETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FET mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FET, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FET kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FET (FET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FET (FET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FET prognozes.

Peržiūrėkite FET kainos prognozę dabar!

FET (FET) Tokenomika

Supratimas apie FET (FET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FET (FET)

Ieškote, kaip nusipirkti FET? Viskas paprasta ir patogu! FET lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FET į vietos valiutas

1 FET(FET) į VND
17,420.53
1 FET(FET) į AUD
A$0.99962
1 FET(FET) į GBP
0.48326
1 FET(FET) į EUR
0.5627
1 FET(FET) į USD
$0.662
1 FET(FET) į MYR
RM2.79364
1 FET(FET) į TRY
27.33398
1 FET(FET) į JPY
¥97.314
1 FET(FET) į ARS
ARS$943.019
1 FET(FET) į RUB
56.56128
1 FET(FET) į INR
58.43474
1 FET(FET) į IDR
Rp10,852.45728
1 FET(FET) į KRW
922.0005
1 FET(FET) į PHP
37.89288
1 FET(FET) į EGP
￡E.31.90178
1 FET(FET) į BRL
R$3.5748
1 FET(FET) į CAD
C$0.91356
1 FET(FET) į BDT
80.6316
1 FET(FET) į NGN
998.48798
1 FET(FET) į COP
$2,596.07272
1 FET(FET) į ZAR
R.11.59824
1 FET(FET) į UAH
27.32736
1 FET(FET) į VES
Bs103.272
1 FET(FET) į CLP
$636.182
1 FET(FET) į PKR
Rs188.01462
1 FET(FET) į KZT
356.87096
1 FET(FET) į THB
฿21.06484
1 FET(FET) į TWD
NT$20.07184
1 FET(FET) į AED
د.إ2.42954
1 FET(FET) į CHF
Fr0.52298
1 FET(FET) į HKD
HK$5.15036
1 FET(FET) į AMD
֏252.95682
1 FET(FET) į MAD
.د.م5.97786
1 FET(FET) į MXN
$12.32644
1 FET(FET) į SAR
ريال2.4825
1 FET(FET) į PLN
2.40968
1 FET(FET) į RON
лв2.86646
1 FET(FET) į SEK
kr6.19632
1 FET(FET) į BGN
лв1.10554
1 FET(FET) į HUF
Ft222.74314
1 FET(FET) į CZK
13.82256
1 FET(FET) į KWD
د.ك0.20191
1 FET(FET) į ILS
2.19784
1 FET(FET) į AOA
Kz603.45934
1 FET(FET) į BHD
.د.ب0.249574
1 FET(FET) į BMD
$0.662
1 FET(FET) į DKK
kr4.22356
1 FET(FET) į HNL
L17.35102
1 FET(FET) į MUR
30.16072
1 FET(FET) į NAD
$11.63796
1 FET(FET) į NOK
kr6.57366
1 FET(FET) į NZD
$1.11216
1 FET(FET) į PAB
B/.0.662
1 FET(FET) į PGK
K2.80688
1 FET(FET) į QAR
ر.ق2.40968
1 FET(FET) į RSD
дин.66.32578

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FET

Kiek FET(FET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FET kaina USD valiuta yra 0.662USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FET į USD kaina?
Dabartinė FET kaina USD valiuta yra $ 0.662. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FET rinkos kapitalizacija?
FET rinkos kapitalizacija yra $ 1.57BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FET apyvartoje?
FET apyvartoje yra 2.37BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FET kaina?
FET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.474265080421965USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FET kaina?
FET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00827034467596USD.
Kokia yra FET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FET yra $ 2.19MUSD.
Ar FET kaina šiais metais kils?
FET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:19:27(UTC+8)

FET (FET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

