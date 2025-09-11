FET (FET) realiojo laiko kaina yra $ 0.662. Per pastarąsias 24 valandas FET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6401 iki aukščiausios $ 0.6648 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FET kaina yra $ 3.474265080421965, o žemiausia – $ 0.00827034467596.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FET per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FET (FET) rinkos informacija
No.64
$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B
2.37B
2.37B 2.37B
2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897
2,714,493,896.672
2,714,493,896.672 2,714,493,896.672
87.25%
0.03%
2019-02-25 00:00:00
$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867
ETH
Dabartinė FET rinkos kapitalizacija yra $ 1.57B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.19M. FET apyvartoje yra 2.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 2714493896.672. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.80B
FET (FET) kainos istorija USD
Stebėkite FET kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.005775
+0.88%
30 dienų
$ -0.0386
-5.51%
60 dienų
$ -0.0564
-7.86%
90 dienų
$ +0.0056
+0.85%
FET kainos pokytis šiandien
Šiandien FET užfiksuotas $ +0.005775 (+0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FET 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0386 (-5.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FET 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FET rodiklis pasikeitė $ -0.0564 (-7.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FET 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0056 (+0.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FET (FET) pokyčius?
Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions
These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.
FET galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FET investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FETstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FET mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FET, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FET kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FET (FET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FET (FET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FET prognozes.
Supratimas apie FET (FET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FETišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FET (FET)
Ieškote, kaip nusipirkti FET? Viskas paprasta ir patogu! FET lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.