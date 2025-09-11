Daugiau apie ZEN

Horizen logotipas

Horizen kaina(ZEN)

1 ZEN į USD – tiesioginė kaina:

$7.527
-0.23%1D
USD
Horizen (ZEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:29:26(UTC+8)

Horizen (ZEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 7.385
24 val. žemiausia
$ 7.622
24 val. aukščiausia

$ 7.385
$ 7.622
$ 168.15416287
$ 3.092439889907837
+0.14%

-0.22%

+6.46%

+6.46%

Horizen (ZEN) realiojo laiko kaina yra $ 7.526. Per pastarąsias 24 valandas ZEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 7.385 iki aukščiausios $ 7.622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEN kaina yra $ 168.15416287, o žemiausia – $ 3.092439889907837.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Horizen (ZEN) rinkos informacija

No.313

$ 130.49M
$ 453.40K
$ 158.05M
17.34M
21,000,000
21,000,000
82.56%

NONE

Dabartinė Horizen rinkos kapitalizacija yra $ 130.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 453.40K. ZEN apyvartoje yra 17.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 158.05M

Horizen (ZEN) kainos istorija USD

Stebėkite Horizen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01735-0.22%
30 dienų$ -0.661-8.08%
60 dienų$ -0.626-7.68%
90 dienų$ -1.237-14.12%
Horizen kainos pokytis šiandien

Šiandien ZEN užfiksuotas $ -0.01735 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Horizen 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.661 (-8.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Horizen 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEN rodiklis pasikeitė $ -0.626 (-7.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Horizen 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.237 (-14.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Horizen (ZEN) pokyčius?

Peržiūrėkite Horizen kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Horizen investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Horizen mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Horizen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Horizen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Horizen (ZEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Horizen (ZEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Horizen prognozes.

Peržiūrėkite Horizen kainos prognozę dabar!

Horizen (ZEN) Tokenomika

Supratimas apie Horizen (ZEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Horizen (ZEN)

Ieškote, kaip nusipirkti Horizen? Viskas paprasta ir patogu! Horizen lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZEN į vietos valiutas

1 Horizen(ZEN) į VND
198,046.69
1 Horizen(ZEN) į AUD
A$11.36426
1 Horizen(ZEN) į GBP
5.49398
1 Horizen(ZEN) į EUR
6.3971
1 Horizen(ZEN) į USD
$7.526
1 Horizen(ZEN) į MYR
RM31.75972
1 Horizen(ZEN) į TRY
310.67328
1 Horizen(ZEN) į JPY
¥1,106.322
1 Horizen(ZEN) į ARS
ARS$10,720.787
1 Horizen(ZEN) į RUB
635.947
1 Horizen(ZEN) į INR
663.34164
1 Horizen(ZEN) į IDR
Rp123,377.02944
1 Horizen(ZEN) į KRW
10,452.71088
1 Horizen(ZEN) į PHP
430.03564
1 Horizen(ZEN) į EGP
￡E.362.30164
1 Horizen(ZEN) į BRL
R$40.6404
1 Horizen(ZEN) į CAD
C$10.38588
1 Horizen(ZEN) į BDT
916.6668
1 Horizen(ZEN) į NGN
11,351.39054
1 Horizen(ZEN) į COP
$29,513.66056
1 Horizen(ZEN) į ZAR
R.131.62974
1 Horizen(ZEN) į UAH
310.67328
1 Horizen(ZEN) į VES
Bs1,174.056
1 Horizen(ZEN) į CLP
$7,232.486
1 Horizen(ZEN) į PKR
Rs2,137.45926
1 Horizen(ZEN) į KZT
4,057.11608
1 Horizen(ZEN) į THB
฿239.17628
1 Horizen(ZEN) į TWD
NT$228.4141
1 Horizen(ZEN) į AED
د.إ27.62042
1 Horizen(ZEN) į CHF
Fr5.94554
1 Horizen(ZEN) į HKD
HK$58.55228
1 Horizen(ZEN) į AMD
֏2,875.75986
1 Horizen(ZEN) į MAD
.د.م67.95978
1 Horizen(ZEN) į MXN
$139.90834
1 Horizen(ZEN) į SAR
ريال28.2225
1 Horizen(ZEN) į PLN
27.39464
1 Horizen(ZEN) į RON
лв32.58758
1 Horizen(ZEN) į SEK
kr70.3681
1 Horizen(ZEN) į BGN
лв12.56842
1 Horizen(ZEN) į HUF
Ft2,529.71438
1 Horizen(ZEN) į CZK
156.99236
1 Horizen(ZEN) į KWD
د.ك2.29543
1 Horizen(ZEN) į ILS
24.98632
1 Horizen(ZEN) į AOA
Kz6,885.61266
1 Horizen(ZEN) į BHD
.د.ب2.837302
1 Horizen(ZEN) į BMD
$7.526
1 Horizen(ZEN) į DKK
kr48.01588
1 Horizen(ZEN) į HNL
L197.25646
1 Horizen(ZEN) į MUR
342.433
1 Horizen(ZEN) į NAD
$132.30708
1 Horizen(ZEN) į NOK
kr74.73318
1 Horizen(ZEN) į NZD
$12.64368
1 Horizen(ZEN) į PAB
B/.7.526
1 Horizen(ZEN) į PGK
K31.91024
1 Horizen(ZEN) į QAR
ر.ق27.39464
1 Horizen(ZEN) į RSD
дин.753.80416

Horizen išteklius

Išsamesnei Horizen analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Horizen svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Horizen

Kiek Horizen(ZEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZEN kaina USD valiuta yra 7.526USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZEN į USD kaina?
Dabartinė ZEN kaina USD valiuta yra $ 7.526. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Horizen rinkos kapitalizacija?
ZEN rinkos kapitalizacija yra $ 130.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZEN apyvartoje?
ZEN apyvartoje yra 17.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZEN kaina?
ZEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 168.15416287USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZEN kaina?
ZEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.092439889907837USD.
Kokia yra ZEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZEN yra $ 453.40KUSD.
Ar ZEN kaina šiais metais kils?
ZEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Horizen (ZEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ZEN-į-USD skaičiuoklė

Suma

ZEN
ZEN
USD
USD

1 ZEN = 7.526 USD

Prekiauti ZEN

ZENUSDT
$7.527
-0.26%

