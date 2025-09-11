Horizen (ZEN) realiojo laiko kaina yra $ 7.526. Per pastarąsias 24 valandas ZEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 7.385 iki aukščiausios $ 7.622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEN kaina yra $ 168.15416287, o žemiausia – $ 3.092439889907837.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Horizen (ZEN) rinkos informacija
No.313
$ 130.49M
$ 453.40K
$ 158.05M
17.34M
21,000,000
21,000,000
82.56%
NONE
Dabartinė Horizen rinkos kapitalizacija yra $ 130.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 453.40K. ZEN apyvartoje yra 17.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 158.05M
Horizen (ZEN) kainos istorija USD
Stebėkite Horizen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.01735
-0.22%
30 dienų
$ -0.661
-8.08%
60 dienų
$ -0.626
-7.68%
90 dienų
$ -1.237
-14.12%
Horizen kainos pokytis šiandien
Šiandien ZEN užfiksuotas $ -0.01735 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Horizen 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.661 (-8.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Horizen 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEN rodiklis pasikeitė $ -0.626 (-7.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Horizen 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.237 (-14.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Horizen (ZEN) pokyčius?
Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.
Horizen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Horizen investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Horizen mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Horizen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Horizen kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Horizen (ZEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Horizen (ZEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Horizen prognozes.
Supratimas apie Horizen (ZEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Horizen (ZEN)
Ieškote, kaip nusipirkti Horizen? Viskas paprasta ir patogu! Horizen lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.