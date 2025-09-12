Inverse DAO (INV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Inverse DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek INV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Inverse DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Inverse DAO kainos prognozė
$56.85
+3.10%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:57:56(UTC+8)

Inverse DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Inverse DAO (INV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Inverse DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 56.85 prekybos kainą 2025 m.

Inverse DAO (INV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Inverse DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 59.6925 prekybos kainą 2026 m.

Inverse DAO (INV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. INV ateities kaina yra $ 62.6771 su 10.25% augimo norma.

Inverse DAO (INV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. INV ateities kaina yra $ 65.8109 su 15.76% augimo norma.

Inverse DAO (INV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, INV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 69.1015, o augimo norma – 21.55%.

Inverse DAO (INV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, INV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 72.5566, o augimo norma – 27.63%.

Inverse DAO (INV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Inverse DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 118.1870 prekybos kainą.

Inverse DAO (INV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Inverse DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 192.5142 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 56.85
    0.00%
  • 2026
    $ 59.6925
    5.00%
  • 2027
    $ 62.6771
    10.25%
  • 2028
    $ 65.8109
    15.76%
  • 2029
    $ 69.1015
    21.55%
  • 2030
    $ 72.5566
    27.63%
  • 2031
    $ 76.1844
    34.01%
  • 2032
    $ 79.9936
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 83.9933
    47.75%
  • 2034
    $ 88.1930
    55.13%
  • 2035
    $ 92.6026
    62.89%
  • 2036
    $ 97.2327
    71.03%
  • 2037
    $ 102.0944
    79.59%
  • 2038
    $ 107.1991
    88.56%
  • 2039
    $ 112.5591
    97.99%
  • 2040
    $ 118.1870
    107.89%
Trumpalaikės Inverse DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 56.85
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 56.8577
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 56.9045
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 57.0836
    0.41%
Inverse DAO (INV) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma INV kaina yra $56.85. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Inverse DAO (INV) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė INV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $56.8577. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Inverse DAO (INV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė INV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $56.9045. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Inverse DAO (INV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma INV kaina yra $57.0836. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Inverse DAO kainų statistika

$ 56.85
+3.10%

$ 40.25M
708.07K
$ 59.73K
--

Naujausia INV kaina yra $ 56.85. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.10%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.73K.
Be to, INV turi 708.07K apyvartą ir $ 40.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Inverse DAO (INV)

Bandote įsigyti INV? Dabar galite INV įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Inverse DAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti INV dabar

Inverse DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Inverse DAO, dabartinė Inverse DAO kaina yra 56.85USD. Apyvartinė Inverse DAO (INV) pasiūla yra 0.00 INV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $40.25M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 2.0500
    $ 57.64
    $ 54.04
  • 7 dienos
    -0.06%
    $ -3.7899
    $ 68
    $ 52.16
  • 30 dienų
    0.35%
    $ 14.8100
    $ 68
    $ 40.01
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Inverse DAO kaina pasikeitė $2.0500, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Inverse DAO buvo prekiaujama aukščiausia $68 ir žemiausia $52.16. Kainos pokytis buvo -0.06%. Ši naujausia tendencija parodo INV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Inverse DAO įvyko 0.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $14.8100 vertę. Tai rodo, kad INV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Inverse DAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą INV kainų istoriją

Kaip veikia Inverse DAO (INV) kainų prognozės modulis?

Inverse DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas INV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Inverse DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą INV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Inverse DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja INV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina INV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Inverse DAO potencialą.

Kodėl INV kainų prognozė yra svarbi?

INV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į INV dabar?
Pagal jūsų prognozes, INV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio INV kainų prognozė?
Remiantis Inverse DAO (INV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama INV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 INV 2026 m.?
1 vieneto Inverse DAO (INV) kaina šiandien yra $56.85. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, INV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama INV kaina 2027 m.?
Inverse DAO (INV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 INV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė INV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Inverse DAO (INV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė INV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Inverse DAO (INV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 INV 2030 m.?
1 vieneto Inverse DAO (INV) kaina šiandien yra $56.85. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, INV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia INV kainų prognozė 2040 metams?
Inverse DAO (INV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 INV kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:57:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.