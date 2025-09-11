Holo Token (HOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0009778. Per pastarąsias 24 valandas HOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009632 iki aukščiausios $ 0.0009856 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOT kaina yra $ 0.03156761, o žemiausia – $ 0.000218929983954.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Holo Token (HOT) rinkos informacija
No.260
$ 171.14M
$ 539.45K
$ 173.68M
175.03B
--
177,619,433,541.14133
ETH
Dabartinė Holo Token rinkos kapitalizacija yra $ 171.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 539.45K. HOT apyvartoje yra 175.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 177619433541.14133. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 173.68M
Holo Token (HOT) kainos istorija USD
Stebėkite Holo Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000489
-0.05%
30 dienų
$ -0.0000048
-0.49%
60 dienų
$ +0.0000112
+1.15%
90 dienų
$ +0.0000904
+10.18%
Holo Token kainos pokytis šiandien
Šiandien HOT užfiksuotas $ -0.000000489 (-0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Holo Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000048 (-0.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Holo Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOT rodiklis pasikeitė $ +0.0000112 (+1.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Holo Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000904 (+10.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Holo Token (HOT) pokyčius?
Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.
Holo Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Holo Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Holo Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Holo Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Holo Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Holo Token (HOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Holo Token (HOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Holo Token prognozes.
Supratimas apie Holo Token (HOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Holo Token (HOT)
Ieškote, kaip nusipirkti Holo Token? Viskas paprasta ir patogu! Holo Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.