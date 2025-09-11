Daugiau apie HOT

Holo Token (HOT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:15:43(UTC+8)

Holo Token (HOT) kainos informacija (USD)

Holo Token (HOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0009778. Per pastarąsias 24 valandas HOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009632 iki aukščiausios $ 0.0009856 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOT kaina yra $ 0.03156761, o žemiausia – $ 0.000218929983954.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Holo Token (HOT) rinkos informacija

No.260

$ 171.14M
$ 171.14M$ 171.14M

$ 539.45K
$ 539.45K$ 539.45K

$ 173.68M
$ 173.68M$ 173.68M

175.03B
175.03B 175.03B

--
----

177,619,433,541.14133
177,619,433,541.14133 177,619,433,541.14133

ETH

Dabartinė Holo Token rinkos kapitalizacija yra $ 171.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 539.45K. HOT apyvartoje yra 175.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 177619433541.14133. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 173.68M

Holo Token (HOT) kainos istorija USD

Stebėkite Holo Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000489-0.05%
30 dienų$ -0.0000048-0.49%
60 dienų$ +0.0000112+1.15%
90 dienų$ +0.0000904+10.18%
Holo Token kainos pokytis šiandien

Šiandien HOT užfiksuotas $ -0.000000489 (-0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Holo Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000048 (-0.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Holo Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOT rodiklis pasikeitė $ +0.0000112 (+1.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Holo Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000904 (+10.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Holo Token (HOT) pokyčius?

Peržiūrėkite Holo Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Holo Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Holo Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Holo Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Holo Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Holo Token (HOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Holo Token (HOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Holo Token prognozes.

Peržiūrėkite Holo Token kainos prognozę dabar!

Holo Token (HOT) Tokenomika

Supratimas apie Holo Token (HOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Holo Token (HOT)

Ieškote, kaip nusipirkti Holo Token? Viskas paprasta ir patogu! Holo Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HOT į vietos valiutas

Holo Token išteklius

Išsamesnei Holo Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Holo Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Holo Token

Kiek Holo Token(HOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOT kaina USD valiuta yra 0.0009778USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOT į USD kaina?
Dabartinė HOT kaina USD valiuta yra $ 0.0009778. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Holo Token rinkos kapitalizacija?
HOT rinkos kapitalizacija yra $ 171.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOT apyvartoje?
HOT apyvartoje yra 175.03BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOT kaina?
HOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03156761USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOT kaina?
HOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000218929983954USD.
Kokia yra HOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOT yra $ 539.45KUSD.
Ar HOT kaina šiais metais kils?
HOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Holo Token (HOT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

