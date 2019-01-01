Holo Token (HOT) Tokenomika

Holo Token (HOT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHolo Token (HOT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Holo Token (HOT) Informacija

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Oficiali svetainė:
https://holochain.org/
Baltoji knyga:
https://holo.host/whitepapers/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2

Holo Token (HOT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Holo Token (HOT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 175.69M
$ 175.69M$ 175.69M
Bendra pasiūla:
$ 177.62B
$ 177.62B$ 177.62B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 175.03B
$ 175.03B$ 175.03B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 178.29M
$ 178.29M$ 178.29M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0315376
$ 0.0315376$ 0.0315376
Visų laikų minimumas:
$ 0.000218929983954
$ 0.000218929983954$ 0.000218929983954
Dabartinė kaina:
$ 0.0010038
$ 0.0010038$ 0.0010038

Holo Token (HOT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Holo Token (HOT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HOT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HOT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HOT tokenomiką, galite peržiūrėti HOT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti HOT

Norite įtraukti Holo Token (HOT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius HOT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Holo Token (HOT) Kainų istorija

HOT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

HOT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda HOT? Mūsų HOT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.