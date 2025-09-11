Daugiau apie HEI

Heima kaina(HEI)

1 HEI į USD – tiesioginė kaina:

$0.4481
$0.4481$0.4481
-0.02%1D
USD
Heima (HEI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 11:06:12(UTC+8)

Heima (HEI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4361
$ 0.4361$ 0.4361
24 val. žemiausia
$ 0.4595
$ 0.4595$ 0.4595
24 val. aukščiausia

$ 0.4361
$ 0.4361$ 0.4361

$ 0.4595
$ 0.4595$ 0.4595

$ 1.3586561844463771
$ 1.3586561844463771$ 1.3586561844463771

$ 0.23297119664169133
$ 0.23297119664169133$ 0.23297119664169133

+0.76%

-0.02%

+10.50%

+10.50%

Heima (HEI) realiojo laiko kaina yra $ 0.4481. Per pastarąsias 24 valandas HEI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4361 iki aukščiausios $ 0.4595 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEI kaina yra $ 1.3586561844463771, o žemiausia – $ 0.23297119664169133.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEI per pastarąją valandą pasikeitė +0.76%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Heima (HEI) rinkos informacija

No.717

$ 34.70M
$ 34.70M$ 34.70M

$ 841.42K
$ 841.42K$ 841.42K

$ 44.81M
$ 44.81M$ 44.81M

77.43M
77.43M 77.43M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97,619,660
97,619,660 97,619,660

77.42%

ETH

Dabartinė Heima rinkos kapitalizacija yra $ 34.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 841.42K. HEI apyvartoje yra 77.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 97619660. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.81M

Heima (HEI) kainos istorija USD

Stebėkite Heima kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00009-0.02%
30 dienų$ -0.0492-9.90%
60 dienų$ +0.1137+34.00%
90 dienų$ +0.1381+44.54%
Heima kainos pokytis šiandien

Šiandien HEI užfiksuotas $ -0.00009 (-0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Heima 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0492 (-9.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Heima 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HEI rodiklis pasikeitė $ +0.1137 (+34.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Heima 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1381 (+44.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Heima (HEI) pokyčius?

Peržiūrėkite Heima kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Heima galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Heima investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HEIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Heima mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Heima, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Heima kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Heima (HEI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Heima (HEI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Heima prognozes.

Peržiūrėkite Heima kainos prognozę dabar!

Heima (HEI) Tokenomika

Supratimas apie Heima (HEI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Heima (HEI)

Ieškote, kaip nusipirkti Heima? Viskas paprasta ir patogu! Heima lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HEI į vietos valiutas

1 Heima(HEI) į VND
11,791.7515
1 Heima(HEI) į AUD
A$0.676631
1 Heima(HEI) į GBP
0.327113
1 Heima(HEI) į EUR
0.380885
1 Heima(HEI) į USD
$0.4481
1 Heima(HEI) į MYR
RM1.890982
1 Heima(HEI) į TRY
18.497568
1 Heima(HEI) į JPY
¥65.8707
1 Heima(HEI) į ARS
ARS$638.31845
1 Heima(HEI) į RUB
37.86445
1 Heima(HEI) į INR
39.495534
1 Heima(HEI) į IDR
Rp7,345.900464
1 Heima(HEI) į KRW
622.357128
1 Heima(HEI) į PHP
25.63132
1 Heima(HEI) į EGP
￡E.21.55361
1 Heima(HEI) į BRL
R$2.41974
1 Heima(HEI) į CAD
C$0.618378
1 Heima(HEI) į BDT
54.57858
1 Heima(HEI) į NGN
675.864749
1 Heima(HEI) į COP
$1,757.251036
1 Heima(HEI) į ZAR
R.7.837269
1 Heima(HEI) į UAH
18.497568
1 Heima(HEI) į VES
Bs69.9036
1 Heima(HEI) į CLP
$430.6241
1 Heima(HEI) į PKR
Rs127.264881
1 Heima(HEI) į KZT
241.561748
1 Heima(HEI) į THB
฿14.245099
1 Heima(HEI) į TWD
NT$13.581911
1 Heima(HEI) į AED
د.إ1.644527
1 Heima(HEI) į CHF
Fr0.353999
1 Heima(HEI) į HKD
HK$3.486218
1 Heima(HEI) į AMD
֏171.223491
1 Heima(HEI) į MAD
.د.م4.046343
1 Heima(HEI) į MXN
$8.33466
1 Heima(HEI) į SAR
ريال1.680375
1 Heima(HEI) į PLN
1.631084
1 Heima(HEI) į RON
лв1.940273
1 Heima(HEI) į SEK
kr4.185254
1 Heima(HEI) į BGN
лв0.748327
1 Heima(HEI) į HUF
Ft150.570562
1 Heima(HEI) į CZK
9.347366
1 Heima(HEI) į KWD
د.ك0.1366705
1 Heima(HEI) į ILS
1.487692
1 Heima(HEI) į AOA
Kz409.971171
1 Heima(HEI) į BHD
.د.ب0.1689337
1 Heima(HEI) į BMD
$0.4481
1 Heima(HEI) į DKK
kr2.858878
1 Heima(HEI) į HNL
L11.744701
1 Heima(HEI) į MUR
20.38855
1 Heima(HEI) į NAD
$7.877598
1 Heima(HEI) į NOK
kr4.449633
1 Heima(HEI) į NZD
$0.752808
1 Heima(HEI) į PAB
B/.0.4481
1 Heima(HEI) į PGK
K1.899944
1 Heima(HEI) į QAR
ر.ق1.631084
1 Heima(HEI) į RSD
дин.44.881696

Heima išteklius

Išsamesnei Heima analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Heima svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Heima

Kiek Heima(HEI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HEI kaina USD valiuta yra 0.4481USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HEI į USD kaina?
Dabartinė HEI kaina USD valiuta yra $ 0.4481. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Heima rinkos kapitalizacija?
HEI rinkos kapitalizacija yra $ 34.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HEI apyvartoje?
HEI apyvartoje yra 77.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HEI kaina?
HEI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.3586561844463771USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HEI kaina?
HEI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.23297119664169133USD.
Kokia yra HEI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HEI yra $ 841.42KUSD.
Ar HEI kaina šiais metais kils?
HEI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HEI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 11:06:12(UTC+8)

Heima (HEI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

