Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

ReitingasNo.767

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)5.42%

Cirkuliuojantis kiekis77,483,190

Maksimali pasiūla100,000,000

Bendra pasiūla97,675,497

Cirkuliacijos norma0.7748%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.3586561844463771,2025-02-13

Mažiausia kaina0.23297119664169133,2025-04-07

Vieša blokų grandinėETH

