Hedera kaina(HBAR)

1 HBAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.23544
$0.23544$0.23544
+0.86%1D
USD
Hedera (HBAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:58:13(UTC+8)

Hedera (HBAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.22937
$ 0.22937$ 0.22937
24 val. žemiausia
$ 0.23677
$ 0.23677$ 0.23677
24 val. aukščiausia

$ 0.22937
$ 0.22937$ 0.22937

$ 0.23677
$ 0.23677$ 0.23677

$ 0.57014605196947
$ 0.57014605196947$ 0.57014605196947

$ 0.0100124401134
$ 0.0100124401134$ 0.0100124401134

-0.13%

+0.86%

+8.34%

+8.34%

Hedera (HBAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.23545. Per pastarąsias 24 valandas HBAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.22937 iki aukščiausios $ 0.23677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HBAR kaina yra $ 0.57014605196947, o žemiausia – $ 0.0100124401134.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HBAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hedera (HBAR) rinkos informacija

No.18

$ 9.98B
$ 9.98B$ 9.98B

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

$ 11.77B
$ 11.77B$ 11.77B

42.39B
42.39B 42.39B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

84.78%

0.25%

HBAR

Dabartinė Hedera rinkos kapitalizacija yra $ 9.98B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.00M. HBAR apyvartoje yra 42.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.77B

Hedera (HBAR) kainos istorija USD

Stebėkite Hedera kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0020075+0.86%
30 dienų$ -0.01395-5.60%
60 dienų$ +0.00887+3.91%
90 dienų$ +0.0806+52.05%
Hedera kainos pokytis šiandien

Šiandien HBAR užfiksuotas $ +0.0020075 (+0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hedera 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01395 (-5.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hedera 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HBAR rodiklis pasikeitė $ +0.00887 (+3.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hedera 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0806 (+52.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hedera (HBAR) pokyčius?

Peržiūrėkite Hedera kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hedera (HBAR)

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Hedera galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hedera investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HBARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hedera mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hedera, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hedera kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hedera (HBAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hedera (HBAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hedera prognozes.

Peržiūrėkite Hedera kainos prognozę dabar!

Hedera (HBAR) Tokenomika

Supratimas apie Hedera (HBAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HBARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hedera (HBAR)

Ieškote, kaip nusipirkti Hedera? Viskas paprasta ir patogu! Hedera lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HBAR į vietos valiutas

Hedera išteklius

Išsamesnei Hedera analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hedera svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hedera

Kiek Hedera(HBAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HBAR kaina USD valiuta yra 0.23545USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HBAR į USD kaina?
Dabartinė HBAR kaina USD valiuta yra $ 0.23545. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hedera rinkos kapitalizacija?
HBAR rinkos kapitalizacija yra $ 9.98BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HBAR apyvartoje?
HBAR apyvartoje yra 42.39BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HBAR kaina?
HBAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.57014605196947USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HBAR kaina?
HBAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0100124401134USD.
Kokia yra HBAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HBAR yra $ 6.00MUSD.
Ar HBAR kaina šiais metais kils?
HBAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HBAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hedera (HBAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

