Hedera (HBAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.23545. Per pastarąsias 24 valandas HBAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.22937 iki aukščiausios $ 0.23677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HBAR kaina yra $ 0.57014605196947, o žemiausia – $ 0.0100124401134.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HBAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hedera (HBAR) rinkos informacija
No.18
$ 9.98B
$ 9.98B$ 9.98B
$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M
$ 11.77B
$ 11.77B$ 11.77B
42.39B
42.39B 42.39B
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
84.78%
0.25%
HBAR
Dabartinė Hedera rinkos kapitalizacija yra $ 9.98B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.00M. HBAR apyvartoje yra 42.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.77B
Hedera (HBAR) kainos istorija USD
Stebėkite Hedera kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0020075
+0.86%
30 dienų
$ -0.01395
-5.60%
60 dienų
$ +0.00887
+3.91%
90 dienų
$ +0.0806
+52.05%
Hedera kainos pokytis šiandien
Šiandien HBAR užfiksuotas $ +0.0020075 (+0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hedera 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01395 (-5.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hedera 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HBAR rodiklis pasikeitė $ +0.00887 (+3.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hedera 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0806 (+52.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hedera (HBAR) pokyčius?
Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
Hedera galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hedera investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hedera, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hedera kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hedera (HBAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hedera (HBAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hedera prognozes.
Supratimas apie Hedera (HBAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HBARišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hedera (HBAR)
Ieškote, kaip nusipirkti Hedera? Viskas paprasta ir patogu! Hedera lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.