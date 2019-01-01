Hedera (HBAR) Tokenomika
Hedera (HBAR) Informacija
Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
Hedera (HBAR) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Hedera (HBAR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Hedera tokeno struktūra (HBAR)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami HBAR tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Issuance Mechanism
- Total Supply: HBAR launched with a fixed maximum supply of 50 billion tokens. The supply cannot be increased without unanimous consent from the Hedera Governing Council.
- Distribution Pattern: Tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled, non-linear schedule. The supply increases at discrete intervals, typically quarterly, rather than continuously or linearly.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (Billions)
|Percentage of Total Supply
|Pre-Minted Treasury
|16.20
|32%
|Ecosystem Development
|11.99
|24%
|Purchase Agreements
|8.70
|17%
|Founders and Early Executives
|6.90
|14%
|Swirlds (Tech Creator)
|3.98
|8%
|Employees & Service Providers
|2.22
|4%
- HBAR Foundation: In September 2021, the HBAR Foundation was allocated 7 billion HBAR (~21.4% of total supply) to fund ecosystem development.
- Other Allocations: Additional allocations include developer community funds and ecosystem reserves.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: HBAR is used to pay for network transaction fees, which are split into network, service, and node fees.
- Medium of Exchange: HBAR is the primary medium of exchange within the Hedera ecosystem, used for trading, purchasing NFTs, and (in the future) paying for smart contract hosting.
- Staking: HBAR is staked by consensus nodes (currently permissioned and managed by the Council) to secure the network. Tokenholders can delegate HBAR to nodes and receive a share of staking rewards.
- Staking Rewards: As of March 2024, the maximum annual staking reward rate is 2.5%. Rewards are distributed from a dedicated staking reward account.
Locking Mechanism and Unlocking Time
- Treasury Release: HBAR tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled schedule. The release is not continuous but occurs in discrete, scheduled intervals.
- Vesting and Lockups: Allocations to founders, early executives, Swirlds, and employees are subject to vesting and lockup schedules, as detailed in the HBAR Economics Paper and regulatory filings. For example, Swirlds receives a one-time allocation and ongoing monthly payments, with vesting over 46 months for certain allocations.
- Staking Lock: Delegators must stake HBAR for at least 24 hours to begin earning rewards. Accrued staking rewards must be claimed within 365 days, or they are forfeited.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply (50B), quarterly treasury releases, no inflation without Council approval
|Allocation
|See allocation table above; largest to treasury and ecosystem development
|Usage
|Transaction fees, staking, medium of exchange, ecosystem incentives
|Incentives
|Staking rewards (max 2.5%/year), node operation, ecosystem grants
|Locking
|Quarterly unlocks, vesting for team/founders, staking lock (24h min, 365d reward claim)
|Unlocking Time
|Discrete quarterly releases, vesting schedules for specific allocations
Additional Notes
- Governance: The Hedera Governing Council (up to 39 global enterprises) manages network upgrades, treasury releases, and staking parameters.
- Decentralization Roadmap: While currently permissioned, Hedera plans to open node operation to the public over time.
- Transparency: The HBAR Economics Whitepaper and Treasury Management Report provide ongoing updates to tokenomics and release schedules.
This comprehensive structure ensures HBAR’s utility, security, and long-term ecosystem growth, with a strong emphasis on controlled supply, transparent allocation, and robust incentive mechanisms.
Hedera (HBAR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hedera (HBAR) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HBAR tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HBAR tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HBAR tokenomiką, galite peržiūrėti HBAR tokeno kainą realiuoju laiku!
