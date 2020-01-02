HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

VardasHBAR

ReitingasNo.18

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0024%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.53%

Cirkuliuojantis kiekis42,392,926,542.43605

Maksimali pasiūla50,000,000,000

Bendra pasiūla50,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.8478%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.57014605196947,2021-09-16

Mažiausia kaina0.0100124401134,2020-01-02

Vieša blokų grandinėHBAR

ĮvadasHedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...