Giant Mammoth (GMMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.008249. Per pastarąsias 24 valandas GMMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007905 iki aukščiausios $ 0.008682 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMMT kaina yra $ 4.087433452032132, o žemiausia – $ 0.003128621958182126.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMMT per pastarąją valandą pasikeitė -1.51%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Giant Mammoth (GMMT) rinkos informacija
Dabartinė Giant Mammoth rinkos kapitalizacija yra $ 14.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.86K. GMMT apyvartoje yra 1.71B vienetų, o bendras kiekis siekia 2080711562. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.25M
Giant Mammoth (GMMT) kainos istorija USD
Stebėkite Giant Mammoth kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002385
+0.29%
30 dienų
$ +0.00454
+122.40%
60 dienų
$ +0.004182
+102.82%
90 dienų
$ +0.003127
+61.05%
Giant Mammoth kainos pokytis šiandien
Šiandien GMMT užfiksuotas $ +0.00002385 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Giant Mammoth 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00454 (+122.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Giant Mammoth 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GMMT rodiklis pasikeitė $ +0.004182 (+102.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Giant Mammoth 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.003127 (+61.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.
Giant Mammoth galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Giant Mammoth investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GMMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Giant Mammoth mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Giant Mammoth, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Giant Mammoth kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Giant Mammoth (GMMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Giant Mammoth (GMMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Giant Mammoth prognozes.
Supratimas apie Giant Mammoth (GMMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Giant Mammoth (GMMT)
Ieškote, kaip nusipirkti Giant Mammoth? Viskas paprasta ir patogu! Giant Mammoth lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
