Giant Mammoth logotipas

Giant Mammoth kaina(GMMT)

1 GMMT į USD – tiesioginė kaina:

$0.008249
$0.008249$0.008249
+0.29%1D
USD
Giant Mammoth (GMMT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:22:46(UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.007905
$ 0.007905$ 0.007905
24 val. žemiausia
$ 0.008682
$ 0.008682$ 0.008682
24 val. aukščiausia

$ 0.007905
$ 0.007905$ 0.007905

$ 0.008682
$ 0.008682$ 0.008682

$ 4.087433452032132
$ 4.087433452032132$ 4.087433452032132

$ 0.003128621958182126
$ 0.003128621958182126$ 0.003128621958182126

-1.51%

+0.29%

-22.22%

-22.22%

Giant Mammoth (GMMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.008249. Per pastarąsias 24 valandas GMMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007905 iki aukščiausios $ 0.008682 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMMT kaina yra $ 4.087433452032132, o žemiausia – $ 0.003128621958182126.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMMT per pastarąją valandą pasikeitė -1.51%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Giant Mammoth (GMMT) rinkos informacija

No.1028

$ 14.14M
$ 14.14M$ 14.14M

$ 63.86K
$ 63.86K$ 63.86K

$ 41.25M
$ 41.25M$ 41.25M

1.71B
1.71B 1.71B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

2,080,711,562
2,080,711,562 2,080,711,562

34.27%

GMMT

Dabartinė Giant Mammoth rinkos kapitalizacija yra $ 14.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.86K. GMMT apyvartoje yra 1.71B vienetų, o bendras kiekis siekia 2080711562. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.25M

Giant Mammoth (GMMT) kainos istorija USD

Stebėkite Giant Mammoth kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00002385+0.29%
30 dienų$ +0.00454+122.40%
60 dienų$ +0.004182+102.82%
90 dienų$ +0.003127+61.05%
Giant Mammoth kainos pokytis šiandien

Šiandien GMMT užfiksuotas $ +0.00002385 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Giant Mammoth 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00454 (+122.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Giant Mammoth 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GMMT rodiklis pasikeitė $ +0.004182 (+102.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Giant Mammoth 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.003127 (+61.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Giant Mammoth (GMMT) pokyčius?

Peržiūrėkite Giant Mammoth kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Giant Mammoth (GMMT)

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Giant Mammoth galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Giant Mammoth investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GMMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Giant Mammoth mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Giant Mammoth, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Giant Mammoth kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Giant Mammoth (GMMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Giant Mammoth (GMMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Giant Mammoth prognozes.

Peržiūrėkite Giant Mammoth kainos prognozę dabar!

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomika

Supratimas apie Giant Mammoth (GMMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Giant Mammoth (GMMT)

Ieškote, kaip nusipirkti Giant Mammoth? Viskas paprasta ir patogu! Giant Mammoth lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GMMT į vietos valiutas

1 Giant Mammoth(GMMT) į VND
217.072435
1 Giant Mammoth(GMMT) į AUD
A$0.01245599
1 Giant Mammoth(GMMT) į GBP
0.00602177
1 Giant Mammoth(GMMT) į EUR
0.00701165
1 Giant Mammoth(GMMT) į USD
$0.008249
1 Giant Mammoth(GMMT) į MYR
RM0.03481078
1 Giant Mammoth(GMMT) į TRY
0.34060121
1 Giant Mammoth(GMMT) į JPY
¥1.212603
1 Giant Mammoth(GMMT) į ARS
ARS$11.7507005
1 Giant Mammoth(GMMT) į RUB
0.70479456
1 Giant Mammoth(GMMT) į INR
0.72813923
1 Giant Mammoth(GMMT) į IDR
Rp135.22948656
1 Giant Mammoth(GMMT) į KRW
11.48879475
1 Giant Mammoth(GMMT) į PHP
0.47217276
1 Giant Mammoth(GMMT) į EGP
￡E.0.39751931
1 Giant Mammoth(GMMT) į BRL
R$0.0445446
1 Giant Mammoth(GMMT) į CAD
C$0.01138362
1 Giant Mammoth(GMMT) į BDT
1.0047282
1 Giant Mammoth(GMMT) į NGN
12.44188421
1 Giant Mammoth(GMMT) į COP
$32.34894844
1 Giant Mammoth(GMMT) į ZAR
R.0.14452248
1 Giant Mammoth(GMMT) į UAH
0.34051872
1 Giant Mammoth(GMMT) į VES
Bs1.286844
1 Giant Mammoth(GMMT) į CLP
$7.927289
1 Giant Mammoth(GMMT) į PKR
Rs2.34279849
1 Giant Mammoth(GMMT) į KZT
4.44687092
1 Giant Mammoth(GMMT) į THB
฿0.26248318
1 Giant Mammoth(GMMT) į TWD
NT$0.25010968
1 Giant Mammoth(GMMT) į AED
د.إ0.03027383
1 Giant Mammoth(GMMT) į CHF
Fr0.00651671
1 Giant Mammoth(GMMT) į HKD
HK$0.06417722
1 Giant Mammoth(GMMT) į AMD
֏3.15202539
1 Giant Mammoth(GMMT) į MAD
.د.م0.07448847
1 Giant Mammoth(GMMT) į MXN
$0.15359638
1 Giant Mammoth(GMMT) į SAR
ريال0.03093375
1 Giant Mammoth(GMMT) į PLN
0.03002636
1 Giant Mammoth(GMMT) į RON
лв0.03571817
1 Giant Mammoth(GMMT) į SEK
kr0.07721064
1 Giant Mammoth(GMMT) į BGN
лв0.01377583
1 Giant Mammoth(GMMT) į HUF
Ft2.77554103
1 Giant Mammoth(GMMT) į CZK
0.17223912
1 Giant Mammoth(GMMT) į KWD
د.ك0.002515945
1 Giant Mammoth(GMMT) į ILS
0.02738668
1 Giant Mammoth(GMMT) į AOA
Kz7.51954093
1 Giant Mammoth(GMMT) į BHD
.د.ب0.003109873
1 Giant Mammoth(GMMT) į BMD
$0.008249
1 Giant Mammoth(GMMT) į DKK
kr0.05262862
1 Giant Mammoth(GMMT) į HNL
L0.21620629
1 Giant Mammoth(GMMT) į MUR
0.37582444
1 Giant Mammoth(GMMT) į NAD
$0.14501742
1 Giant Mammoth(GMMT) į NOK
kr0.08191257
1 Giant Mammoth(GMMT) į NZD
$0.01385832
1 Giant Mammoth(GMMT) į PAB
B/.0.008249
1 Giant Mammoth(GMMT) į PGK
K0.03497576
1 Giant Mammoth(GMMT) į QAR
ر.ق0.03002636
1 Giant Mammoth(GMMT) į RSD
дин.0.82646731

Giant Mammoth išteklius

Išsamesnei Giant Mammoth analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Giant Mammoth svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Giant Mammoth

Kiek Giant Mammoth(GMMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GMMT kaina USD valiuta yra 0.008249USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GMMT į USD kaina?
Dabartinė GMMT kaina USD valiuta yra $ 0.008249. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Giant Mammoth rinkos kapitalizacija?
GMMT rinkos kapitalizacija yra $ 14.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GMMT apyvartoje?
GMMT apyvartoje yra 1.71BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GMMT kaina?
GMMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.087433452032132USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GMMT kaina?
GMMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003128621958182126USD.
Kokia yra GMMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GMMT yra $ 63.86KUSD.
Ar GMMT kaina šiais metais kils?
GMMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GMMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:22:46(UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

