Giant Mammoth (GMMT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Giant Mammoth kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GMMT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Giant Mammoth kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Giant Mammoth kainos prognozė
$0.008223
-0.78%
USD
Faktinis
Prognozė
Giant Mammoth Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Giant Mammoth galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008223 prekybos kainą 2025 m.

Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Giant Mammoth galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008634 prekybos kainą 2026 m.

Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GMMT ateities kaina yra $ 0.009065 su 10.25% augimo norma.

Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GMMT ateities kaina yra $ 0.009519 su 15.76% augimo norma.

Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GMMT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009995, o augimo norma – 21.55%.

Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GMMT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010494, o augimo norma – 27.63%.

Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Giant Mammoth kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017095 prekybos kainą.

Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Giant Mammoth kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.027845 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008223
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008634
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009065
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009519
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009995
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010494
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011019
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011570
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012149
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012756
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013394
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014064
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014767
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015505
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016280
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017095
    107.89%
Trumpalaikės Giant Mammoth kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008223
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008224
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008230
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008256
    0.41%
Giant Mammoth (GMMT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GMMT kaina yra $0.008223. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Giant Mammoth (GMMT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GMMT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008224. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Giant Mammoth (GMMT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GMMT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008230. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Giant Mammoth (GMMT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GMMT kaina yra $0.008256. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Giant Mammoth kainų statistika

$ 0.008223
-0.77%

$ 14.09M
1.71B
$ 62.18K
--

Naujausia GMMT kaina yra $ 0.008223. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.78%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 62.18K.
Be to, GMMT turi 1.71B apyvartą ir $ 14.09M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Giant Mammoth (GMMT)

Bandote įsigyti GMMT? Dabar galite GMMT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Giant Mammoth ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GMMT dabar

Giant Mammoth istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Giant Mammoth, dabartinė Giant Mammoth kaina yra 0.008223USD. Apyvartinė Giant Mammoth (GMMT) pasiūla yra 0.00 GMMT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14.09M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.00848
    $ 0.008139
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.000861
    $ 0.01
    $ 0.007574
  • 30 dienų
    0.73%
    $ 0.003481
    $ 0.019864
    $ 0.004268
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Giant Mammoth kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Giant Mammoth buvo prekiaujama aukščiausia $0.01 ir žemiausia $0.007574. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo GMMT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Giant Mammoth įvyko 0.73%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003481 vertę. Tai rodo, kad GMMT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Giant Mammoth kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GMMT kainų istoriją

Kaip veikia Giant Mammoth (GMMT) kainų prognozės modulis?

Giant Mammoth Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GMMT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Giant Mammoth ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GMMT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Giant Mammoth kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GMMT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GMMT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Giant Mammoth potencialą.

Kodėl GMMT kainų prognozė yra svarbi?

GMMT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GMMT dabar?
Pagal jūsų prognozes, GMMT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GMMT kainų prognozė?
Remiantis Giant Mammoth (GMMT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GMMT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GMMT 2026 m.?
1 vieneto Giant Mammoth (GMMT) kaina šiandien yra $0.008223. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GMMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GMMT kaina 2027 m.?
Giant Mammoth (GMMT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GMMT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GMMT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Giant Mammoth (GMMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GMMT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Giant Mammoth (GMMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GMMT 2030 m.?
1 vieneto Giant Mammoth (GMMT) kaina šiandien yra $0.008223. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GMMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GMMT kainų prognozė 2040 metams?
Giant Mammoth (GMMT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GMMT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.