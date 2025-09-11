Daugiau apie GIZA

Giza logotipas

Giza kaina(GIZA)

1 GIZA į USD – tiesioginė kaina:

$0.26536
$0.26536$0.26536
-5.63%1D
USD
Giza (GIZA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:58:58(UTC+8)

Giza (GIZA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.26318
$ 0.26318$ 0.26318
24 val. žemiausia
$ 0.29899
$ 0.29899$ 0.29899
24 val. aukščiausia

$ 0.26318
$ 0.26318$ 0.26318

$ 0.29899
$ 0.29899$ 0.29899

$ 6.747890493815697
$ 6.747890493815697$ 6.747890493815697

$ 0.03671627840748957
$ 0.03671627840748957$ 0.03671627840748957

-0.46%

-5.63%

+12.84%

+12.84%

Giza (GIZA) realiojo laiko kaina yra $ 0.26536. Per pastarąsias 24 valandas GIZA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.26318 iki aukščiausios $ 0.29899 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GIZA kaina yra $ 6.747890493815697, o žemiausia – $ 0.03671627840748957.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIZA per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -5.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Giza (GIZA) rinkos informacija

No.3630

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 202.99K
$ 202.99K$ 202.99K

$ 265.36M
$ 265.36M$ 265.36M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Giza rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 202.99K. GIZA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 265.36M

Giza (GIZA) kainos istorija USD

Stebėkite Giza kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0158311-5.63%
30 dienų$ -0.09073-25.48%
60 dienų$ +0.09714+57.74%
90 dienų$ +0.06395+31.75%
Giza kainos pokytis šiandien

Šiandien GIZA užfiksuotas $ -0.0158311 (-5.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Giza 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.09073 (-25.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Giza 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GIZA rodiklis pasikeitė $ +0.09714 (+57.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Giza 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.06395 (+31.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Giza (GIZA) pokyčius?

Peržiūrėkite Giza kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Giza (GIZA)

Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention.

Giza galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Giza investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GIZAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Giza mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Giza, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Giza kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Giza (GIZA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Giza (GIZA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Giza prognozes.

Peržiūrėkite Giza kainos prognozę dabar!

Giza (GIZA) Tokenomika

Supratimas apie Giza (GIZA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIZAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Giza (GIZA)

Ieškote, kaip nusipirkti Giza? Viskas paprasta ir patogu! Giza lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GIZA į vietos valiutas

1 Giza(GIZA) į VND
6,982.9484
1 Giza(GIZA) į AUD
A$0.4006936
1 Giza(GIZA) į GBP
0.1937128
1 Giza(GIZA) į EUR
0.225556
1 Giza(GIZA) į USD
$0.26536
1 Giza(GIZA) į MYR
RM1.1198192
1 Giza(GIZA) į TRY
10.9540608
1 Giza(GIZA) į JPY
¥39.00792
1 Giza(GIZA) į ARS
ARS$378.00532
1 Giza(GIZA) į RUB
22.42292
1 Giza(GIZA) į INR
23.378216
1 Giza(GIZA) į IDR
Rp4,350.1632384
1 Giza(GIZA) į KRW
369.0679952
1 Giza(GIZA) į PHP
15.1706312
1 Giza(GIZA) į EGP
￡E.12.7611624
1 Giza(GIZA) į BRL
R$1.432944
1 Giza(GIZA) į CAD
C$0.3661968
1 Giza(GIZA) į BDT
32.320848
1 Giza(GIZA) į NGN
400.8448552
1 Giza(GIZA) į COP
$1,040.6251616
1 Giza(GIZA) į ZAR
R.4.6411464
1 Giza(GIZA) į UAH
10.9540608
1 Giza(GIZA) į VES
Bs41.39616
1 Giza(GIZA) į CLP
$255.01096
1 Giza(GIZA) į PKR
Rs75.3648936
1 Giza(GIZA) į KZT
143.0502688
1 Giza(GIZA) į THB
฿8.438448
1 Giza(GIZA) į TWD
NT$8.0430616
1 Giza(GIZA) į AED
د.إ0.9738712
1 Giza(GIZA) į CHF
Fr0.2096344
1 Giza(GIZA) į HKD
HK$2.0645008
1 Giza(GIZA) į AMD
֏101.3967096
1 Giza(GIZA) į MAD
.د.م2.3962008
1 Giza(GIZA) į MXN
$4.9330424
1 Giza(GIZA) į SAR
ريال0.9951
1 Giza(GIZA) į PLN
0.9659104
1 Giza(GIZA) į RON
лв1.1490088
1 Giza(GIZA) į SEK
kr2.4784624
1 Giza(GIZA) į BGN
лв0.4431512
1 Giza(GIZA) į HUF
Ft89.1662672
1 Giza(GIZA) į CZK
5.5354096
1 Giza(GIZA) į KWD
د.ك0.0809348
1 Giza(GIZA) į ILS
0.8809952
1 Giza(GIZA) į AOA
Kz242.7805176
1 Giza(GIZA) į BHD
.د.ب0.10004072
1 Giza(GIZA) į BMD
$0.26536
1 Giza(GIZA) į DKK
kr1.6929968
1 Giza(GIZA) į HNL
L6.9550856
1 Giza(GIZA) į MUR
12.07388
1 Giza(GIZA) į NAD
$4.6650288
1 Giza(GIZA) į NOK
kr2.6350248
1 Giza(GIZA) į NZD
$0.4458048
1 Giza(GIZA) į PAB
B/.0.26536
1 Giza(GIZA) į PGK
K1.1251264
1 Giza(GIZA) į QAR
ر.ق0.9659104
1 Giza(GIZA) į RSD
дин.26.575804

Giza išteklius

Išsamesnei Giza analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Giza svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Giza

Kiek Giza(GIZA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GIZA kaina USD valiuta yra 0.26536USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GIZA į USD kaina?
Dabartinė GIZA kaina USD valiuta yra $ 0.26536. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Giza rinkos kapitalizacija?
GIZA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GIZA apyvartoje?
GIZA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GIZA kaina?
GIZA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.747890493815697USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GIZA kaina?
GIZA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03671627840748957USD.
Kokia yra GIZA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GIZA yra $ 202.99KUSD.
Ar GIZA kaina šiais metais kils?
GIZA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GIZA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:58:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GIZA-į-USD skaičiuoklė

Suma

GIZA
GIZA
USD
USD

1 GIZA = 0.26536 USD

Prekiauti GIZA

GIZAUSDT
$0.26536
$0.26536$0.26536
-5.50%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis