Games for a living logotipas

Games for a living kaina(GFAL)

1 GFAL į USD – tiesioginė kaina:

$0.005236
$0.005236
-2.62%1D
USD
Games for a living (GFAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:59(UTC+8)

Games for a living (GFAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005
$ 0.005
24 val. žemiausia
$ 0.0058
$ 0.0058
24 val. aukščiausia

$ 0.005
$ 0.005

$ 0.0058
$ 0.0058

$ 0.04893349647156967
$ 0.04893349647156967

$ 0.002948017468774518
$ 0.002948017468774518

+0.13%

-2.62%

-13.52%

-13.52%

Games for a living (GFAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.005242. Per pastarąsias 24 valandas GFAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005 iki aukščiausios $ 0.0058 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GFAL kaina yra $ 0.04893349647156967, o žemiausia – $ 0.002948017468774518.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GFAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -2.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Games for a living (GFAL) rinkos informacija

No.959

$ 17.79M
$ 17.79M

$ 106.72K
$ 106.72K

$ 52.42M
$ 52.42M

3.39B
3.39B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

33.92%

BSC

Dabartinė Games for a living rinkos kapitalizacija yra $ 17.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 106.72K. GFAL apyvartoje yra 3.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.42M

Games for a living (GFAL) kainos istorija USD

Stebėkite Games for a living kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00014087-2.62%
30 dienų$ -0.000645-10.96%
60 dienų$ +0.00118+29.04%
90 dienų$ +0.001256+31.51%
Games for a living kainos pokytis šiandien

Šiandien GFAL užfiksuotas $ -0.00014087 (-2.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Games for a living 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000645 (-10.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Games for a living 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GFAL rodiklis pasikeitė $ +0.00118 (+29.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Games for a living 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001256 (+31.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Games for a living (GFAL) pokyčius?

Peržiūrėkite Games for a living kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Games for a living galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Games for a living investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GFALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Games for a living mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Games for a living, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Games for a living kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Games for a living (GFAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Games for a living (GFAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Games for a living prognozes.

Peržiūrėkite Games for a living kainos prognozę dabar!

Games for a living (GFAL) Tokenomika

Supratimas apie Games for a living (GFAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GFALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Games for a living (GFAL)

Ieškote, kaip nusipirkti Games for a living? Viskas paprasta ir patogu! Games for a living lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GFAL į vietos valiutas

1 Games for a living(GFAL) į VND
137.94323
1 Games for a living(GFAL) į AUD
A$0.00791542
1 Games for a living(GFAL) į GBP
0.00382666
1 Games for a living(GFAL) į EUR
0.0044557
1 Games for a living(GFAL) į USD
$0.005242
1 Games for a living(GFAL) į MYR
RM0.02212124
1 Games for a living(GFAL) į TRY
0.21638976
1 Games for a living(GFAL) į JPY
¥0.770574
1 Games for a living(GFAL) į ARS
ARS$7.467229
1 Games for a living(GFAL) į RUB
0.442949
1 Games for a living(GFAL) į INR
0.4618202
1 Games for a living(GFAL) į IDR
Rp85.93441248
1 Games for a living(GFAL) į KRW
7.29067844
1 Games for a living(GFAL) į PHP
0.29968514
1 Games for a living(GFAL) į EGP
￡E.0.25208778
1 Games for a living(GFAL) į BRL
R$0.0283068
1 Games for a living(GFAL) į CAD
C$0.00723396
1 Games for a living(GFAL) į BDT
0.6384756
1 Games for a living(GFAL) į NGN
7.91840794
1 Games for a living(GFAL) į COP
$20.55681752
1 Games for a living(GFAL) į ZAR
R.0.09168258
1 Games for a living(GFAL) į UAH
0.21638976
1 Games for a living(GFAL) į VES
Bs0.817752
1 Games for a living(GFAL) į CLP
$5.037562
1 Games for a living(GFAL) į PKR
Rs1.48878042
1 Games for a living(GFAL) į KZT
2.82585736
1 Games for a living(GFAL) į THB
฿0.1666956
1 Games for a living(GFAL) į TWD
NT$0.15888502
1 Games for a living(GFAL) į AED
د.إ0.01923814
1 Games for a living(GFAL) į CHF
Fr0.00414118
1 Games for a living(GFAL) į HKD
HK$0.04078276
1 Games for a living(GFAL) į AMD
֏2.00302062
1 Games for a living(GFAL) į MAD
.د.م0.04733526
1 Games for a living(GFAL) į MXN
$0.09744878
1 Games for a living(GFAL) į SAR
ريال0.0196575
1 Games for a living(GFAL) į PLN
0.01908088
1 Games for a living(GFAL) į RON
лв0.02269786
1 Games for a living(GFAL) į SEK
kr0.04896028
1 Games for a living(GFAL) į BGN
лв0.00875414
1 Games for a living(GFAL) į HUF
Ft1.76141684
1 Games for a living(GFAL) į CZK
0.10934812
1 Games for a living(GFAL) į KWD
د.ك0.00159881
1 Games for a living(GFAL) į ILS
0.01740344
1 Games for a living(GFAL) į AOA
Kz4.79595822
1 Games for a living(GFAL) į BHD
.د.ب0.001976234
1 Games for a living(GFAL) į BMD
$0.005242
1 Games for a living(GFAL) į DKK
kr0.03344396
1 Games for a living(GFAL) į HNL
L0.13739282
1 Games for a living(GFAL) į MUR
0.238511
1 Games for a living(GFAL) į NAD
$0.09215436
1 Games for a living(GFAL) į NOK
kr0.05205306
1 Games for a living(GFAL) į NZD
$0.00880656
1 Games for a living(GFAL) į PAB
B/.0.005242
1 Games for a living(GFAL) į PGK
K0.02222608
1 Games for a living(GFAL) į QAR
ر.ق0.01908088
1 Games for a living(GFAL) į RSD
дин.0.5249863

Games for a living išteklius

Išsamesnei Games for a living analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Games for a living svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Games for a living

Kiek Games for a living(GFAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GFAL kaina USD valiuta yra 0.005242USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GFAL į USD kaina?
Dabartinė GFAL kaina USD valiuta yra $ 0.005242. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Games for a living rinkos kapitalizacija?
GFAL rinkos kapitalizacija yra $ 17.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GFAL apyvartoje?
GFAL apyvartoje yra 3.39BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GFAL kaina?
GFAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04893349647156967USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GFAL kaina?
GFAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002948017468774518USD.
Kokia yra GFAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GFAL yra $ 106.72KUSD.
Ar GFAL kaina šiais metais kils?
GFAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GFAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:59(UTC+8)

$0.005236
