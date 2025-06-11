Games for a living kainų istorija
Laikotarpis: 2025-06-11 ~ 2025-09-11
- Kasdien
- Kas savaitę
- Kas mėnesį
|Data
|Atidaryti
|Aukšta
|Žemas
|Užbaigti
|Apimtis
Apie Games for a living kainų istoriją
Games for a living kainų istorijos stebėjimas – būtinas įrankis kriptovaliutų investuotojams, leidžiantis lengvai sekti investicijų rezultatus. Ši funkcija rodo išsamius Games for a living kainos pokyčius laike, įskaitant pradinę vertę, aukščiausią tašką ir uždarymo kainas bei prekybos apimtį. Be to, galima greitai peržiūrėti kasdienius procentinius pokyčius, išskiriant dienas su reikšmingais kainų svyravimais. Svarbu paminėti, kad Games for a living pasiekė aukščiausią vertę -, pakildama iki 0 USD. Kainų informacija imama tik iš MEXC prekybos istorijos, užtikrinant patikimumą ir tikslumą. Istoriniai Games for a living kainų duomenys pateikiami įvairiais intervalais: 1 dienos, 1 savaitės ir 1 mėnesio, įskaitant atidarymo, aukščiausią, žemiausią, uždarymo kainas ir apimtis. Duomenys kruopščiai patikrinti dėl nuoseklumo, išsamumo ir tikslumo – puikiai tinka prekybos simuliacijoms ir testavimui. Duomenų rinkinius galima nemokamai atsisiųsti, jie atnaujinami realiu laiku, suteikdami vertingą informaciją investuotojams.
Games for a living istorinių duomenų panaudojimas prekyboje
Games for a living istoriniai duomenys vaidina pagrindinį vaidmenį prekybos strategijose. Panaudojimas:
1. Techninė analizė: Prekybininkai naudoja Games for a living istorinius duomenis, kad nustatytų rinkos tendencijas ir modelius. Naudodami grafikus ir vaizdinius įrankius, jie atpažįsta tendencijas sprendimams apie įėjimą į rinką ir išėjimą iš jos. Efektyvus būdas apima Games for a living istorinių duomenų saugojimą „GridDB“ ir analizę „Python“ kalba, naudojant „Matplotlib“ vizualizacijai ir „Pandas“, „Numpy“ bei „Scipy“ duomenų analizei.
2. Kainos prognozė: Istoriniai duomenys yra labai svarbūs prognozuojant Games for a living kainų pokyčius. Analizuodami ankstesnes rinkos tendencijas, prekiautojai gali atpažinti modelius ir nuspėti būsimą rinkos elgesį. MEXC išsamūs Games for a living istoriniai duomenys su kas minutę atnaujinamomis atidarymo, aukščiausiomis, žemiausiomis ir uždarymo kainomis būtini kuriant ir apmokant prognozavimo modelius informuotiems prekybos sprendimams.
3. Rizikos valdymas: Istoriniai duomenys leidžia įvertinti Games for a livinginvesticijų riziką. Jie padeda suprasti Games for a living nepastovumą ir priimti labiau pagrįstus investavimo sprendimus.
4. Portfelio valdymas: Istoriniai duomenys padeda sekti investicijų rezultatus. Taip prekiautojai gali atpažinti prastai veikiantį turtą ir optimizuoti portfelius geresnei grąžai.
5. Prekybos robotų apmokymas: Games for a living istorinius kriptovaliutų OHLC (atidarymo, aukščiausia, žemiausia, uždarymo) rinkos duomenis galima atsisiųsti Games for a living prekybos robotų apmokymui, siekiant geresnių rinkos rezultatų.
Įrankiai ir ištekliai leidžia analizuoti Games for a living istorinius duomenis, suteikdami vertingų įžvalgų prekybos strategijoms tobulinti.
Atsakomybės apribojimas
Šis turinys teikiamas jums tik informaciniais tikslais, tai nėra MEXC pasiūlymas ar paraginimas pirkti, parduoti ar laikyti bet kokį vertybinį popierių, finansinį produktą ar instrumentą, minimą turinyje, ir nėra investavimo patarimas, finansinis patarimas, prekybos patarimas ar bet koks kitas patarimas. Pateikti duomenys gali atspindėti turto kainas iš MEXC biržos ir kitų kriptovaliutų biržų bei rinkos duomenų platformų. MEXC gali taikyti kriptovaliutų sandorių mokesčius, kurie neatsispindi rodomose konvertavimo kainose. MEXC neatsako už turinio klaidas, vėlavimus ar veiksmus, atliktus remiantis turiniu.
