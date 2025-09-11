Boba (BOBA) realiojo laiko kaina yra $ 0.09621. Per pastarąsias 24 valandas BOBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09477 iki aukščiausios $ 0.09722 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBA kaina yra $ 7.9879991275196645, o žemiausia – $ 0.06709533464059267.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBA per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Boba (BOBA) rinkos informacija
Dabartinė Boba rinkos kapitalizacija yra $ 16.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 234.43K. BOBA apyvartoje yra 171.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.11M
Boba (BOBA) kainos istorija USD
Stebėkite Boba kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004351
-0.44%
30 dienų
$ +0.00314
+3.37%
60 dienų
$ +0.00213
+2.26%
90 dienų
$ +0.00914
+10.49%
Boba kainos pokytis šiandien
Šiandien BOBA užfiksuotas $ -0.0004351 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Boba 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00314 (+3.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Boba 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOBA rodiklis pasikeitė $ +0.00213 (+2.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Boba 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00914 (+10.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Boba (BOBA) pokyčius?
Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.
Boba galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Boba investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Boba, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Boba kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Boba (BOBA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boba (BOBA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boba prognozes.
Supratimas apie Boba (BOBA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Boba (BOBA)
Ieškote, kaip nusipirkti Boba? Viskas paprasta ir patogu! Boba lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.