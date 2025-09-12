Games for a living (GFAL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Games for a living kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GFAL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Games for a living kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Games for a living kainos prognozė
$0.005203
$0.005203
-1.17%
USD
Faktinis
Prognozė
Games for a living Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Games for a living (GFAL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Games for a living galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005203 prekybos kainą 2025 m.

Games for a living (GFAL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Games for a living galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005463 prekybos kainą 2026 m.

Games for a living (GFAL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GFAL ateities kaina yra $ 0.005736 su 10.25% augimo norma.

Games for a living (GFAL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GFAL ateities kaina yra $ 0.006023 su 15.76% augimo norma.

Games for a living (GFAL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GFAL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006324, o augimo norma – 21.55%.

Games for a living (GFAL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GFAL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006640, o augimo norma – 27.63%.

Games for a living (GFAL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Games for a living kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010816 prekybos kainą.

Games for a living (GFAL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Games for a living kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.017619 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005203
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005463
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005736
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006023
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006324
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006640
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006972
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007321
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007687
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008071
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008475
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008898
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009343
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009811
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010301
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010816
    107.89%
Trumpalaikės Games for a living kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005203
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005203
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005207
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005224
    0.41%
Games for a living (GFAL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GFAL kaina yra $0.005203. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Games for a living (GFAL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GFAL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005203. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Games for a living (GFAL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GFAL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005207. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Games for a living (GFAL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GFAL kaina yra $0.005224. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Games for a living kainų statistika

$ 0.005203
$ 0.005203

-1.17%

$ 17.65M
$ 17.65M

3.39B
3.39B

$ 64.75K
$ 64.75K

--

Naujausia GFAL kaina yra $ 0.005203. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 64.75K.
Be to, GFAL turi 3.39B apyvartą ir $ 17.65M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Games for a living (GFAL)

Bandote įsigyti GFAL? Dabar galite GFAL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Games for a living ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GFAL dabar

Games for a living istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Games for a living, dabartinė Games for a living kaina yra 0.005203USD. Apyvartinė Games for a living (GFAL) pasiūla yra 0.00 GFAL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $17.65M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000081
    $ 0.00532
    $ 0.005193
  • 7 dienos
    -0.15%
    $ -0.000982
    $ 0.006679
    $ 0.005
  • 30 dienų
    -0.16%
    $ -0.001002
    $ 0.008284
    $ 0.005
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Games for a living kaina pasikeitė $-0.000081, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Games for a living buvo prekiaujama aukščiausia $0.006679 ir žemiausia $0.005. Kainos pokytis buvo -0.15%. Ši naujausia tendencija parodo GFAL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Games for a living įvyko -0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001002 vertę. Tai rodo, kad GFAL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Games for a living kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GFAL kainų istoriją

Kaip veikia Games for a living (GFAL) kainų prognozės modulis?

Games for a living Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GFAL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Games for a living ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GFAL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Games for a living kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GFAL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GFAL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Games for a living potencialą.

Kodėl GFAL kainų prognozė yra svarbi?

GFAL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GFAL dabar?
Pagal jūsų prognozes, GFAL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GFAL kainų prognozė?
Remiantis Games for a living (GFAL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GFAL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GFAL 2026 m.?
1 vieneto Games for a living (GFAL) kaina šiandien yra $0.005203. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GFAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GFAL kaina 2027 m.?
Games for a living (GFAL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GFAL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GFAL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Games for a living (GFAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GFAL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Games for a living (GFAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GFAL 2030 m.?
1 vieneto Games for a living (GFAL) kaina šiandien yra $0.005203. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GFAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GFAL kainų prognozė 2040 metams?
Games for a living (GFAL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GFAL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.