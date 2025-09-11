Daugiau apie GEOD

GEODNET logotipas

GEODNET kaina(GEOD)

1 GEOD į USD – tiesioginė kaina:

$0.1632
$0.1632$0.1632
+1.17%1D
USD
GEODNET (GEOD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:57:48(UTC+8)

GEODNET (GEOD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1519
$ 0.1519$ 0.1519
24 val. žemiausia
$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664
24 val. aukščiausia

$ 0.1519
$ 0.1519$ 0.1519

$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664

$ 0.374641892980259
$ 0.374641892980259$ 0.374641892980259

$ 0.008935486253898114
$ 0.008935486253898114$ 0.008935486253898114

+0.61%

+1.17%

+8.72%

+8.72%

GEODNET (GEOD) realiojo laiko kaina yra $ 0.1632. Per pastarąsias 24 valandas GEOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1519 iki aukščiausios $ 0.1664 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEOD kaina yra $ 0.374641892980259, o žemiausia – $ 0.008935486253898114.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEOD per pastarąją valandą pasikeitė +0.61%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GEODNET (GEOD) rinkos informacija

No.581

$ 51.76M
$ 51.76M$ 51.76M

$ 84.83K
$ 84.83K$ 84.83K

$ 161.45M
$ 161.45M$ 161.45M

317.16M
317.16M 317.16M

989,289,568
989,289,568 989,289,568

MATIC

Dabartinė GEODNET rinkos kapitalizacija yra $ 51.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 84.83K. GEOD apyvartoje yra 317.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 989289568. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 161.45M

GEODNET (GEOD) kainos istorija USD

Stebėkite GEODNET kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001887+1.17%
30 dienų$ -0.0104-6.00%
60 dienų$ -0.0175-9.69%
90 dienų$ -0.0419-20.43%
GEODNET kainos pokytis šiandien

Šiandien GEOD užfiksuotas $ +0.001887 (+1.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GEODNET 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0104 (-6.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GEODNET 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GEOD rodiklis pasikeitė $ -0.0175 (-9.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GEODNET 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0419 (-20.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GEODNET (GEOD) pokyčius?

Peržiūrėkite GEODNET kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GEODNET (GEOD)

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

GEODNET galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GEODNET investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GEODstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GEODNET mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GEODNET, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GEODNET kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GEODNET (GEOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GEODNET (GEOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GEODNET prognozes.

Peržiūrėkite GEODNET kainos prognozę dabar!

GEODNET (GEOD) Tokenomika

Supratimas apie GEODNET (GEOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GEODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GEODNET (GEOD)

Ieškote, kaip nusipirkti GEODNET? Viskas paprasta ir patogu! GEODNET lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GEOD į vietos valiutas

1 GEODNET(GEOD) į VND
4,294.608
1 GEODNET(GEOD) į AUD
A$0.246432
1 GEODNET(GEOD) į GBP
0.119136
1 GEODNET(GEOD) į EUR
0.13872
1 GEODNET(GEOD) į USD
$0.1632
1 GEODNET(GEOD) į MYR
RM0.688704
1 GEODNET(GEOD) į TRY
6.736896
1 GEODNET(GEOD) į JPY
¥23.9904
1 GEODNET(GEOD) į ARS
ARS$232.4784
1 GEODNET(GEOD) į RUB
13.7904
1 GEODNET(GEOD) į INR
14.37792
1 GEODNET(GEOD) į IDR
Rp2,675.409408
1 GEODNET(GEOD) į KRW
226.981824
1 GEODNET(GEOD) į PHP
9.330144
1 GEODNET(GEOD) į EGP
￡E.7.848288
1 GEODNET(GEOD) į BRL
R$0.88128
1 GEODNET(GEOD) į CAD
C$0.225216
1 GEODNET(GEOD) į BDT
19.87776
1 GEODNET(GEOD) į NGN
246.525024
1 GEODNET(GEOD) į COP
$639.998592
1 GEODNET(GEOD) į ZAR
R.2.854368
1 GEODNET(GEOD) į UAH
6.736896
1 GEODNET(GEOD) į VES
Bs25.4592
1 GEODNET(GEOD) į CLP
$156.8352
1 GEODNET(GEOD) į PKR
Rs46.350432
1 GEODNET(GEOD) į KZT
87.977856
1 GEODNET(GEOD) į THB
฿5.18976
1 GEODNET(GEOD) į TWD
NT$4.946592
1 GEODNET(GEOD) į AED
د.إ0.598944
1 GEODNET(GEOD) į CHF
Fr0.128928
1 GEODNET(GEOD) į HKD
HK$1.269696
1 GEODNET(GEOD) į AMD
֏62.360352
1 GEODNET(GEOD) į MAD
.د.م1.473696
1 GEODNET(GEOD) į MXN
$3.033888
1 GEODNET(GEOD) į SAR
ريال0.612
1 GEODNET(GEOD) į PLN
0.594048
1 GEODNET(GEOD) į RON
лв0.706656
1 GEODNET(GEOD) į SEK
kr1.524288
1 GEODNET(GEOD) į BGN
лв0.272544
1 GEODNET(GEOD) į HUF
Ft54.838464
1 GEODNET(GEOD) į CZK
3.404352
1 GEODNET(GEOD) į KWD
د.ك0.049776
1 GEODNET(GEOD) į ILS
0.541824
1 GEODNET(GEOD) į AOA
Kz149.313312
1 GEODNET(GEOD) į BHD
.د.ب0.0615264
1 GEODNET(GEOD) į BMD
$0.1632
1 GEODNET(GEOD) į DKK
kr1.041216
1 GEODNET(GEOD) į HNL
L4.277472
1 GEODNET(GEOD) į MUR
7.4256
1 GEODNET(GEOD) į NAD
$2.869056
1 GEODNET(GEOD) į NOK
kr1.620576
1 GEODNET(GEOD) į NZD
$0.274176
1 GEODNET(GEOD) į PAB
B/.0.1632
1 GEODNET(GEOD) į PGK
K0.691968
1 GEODNET(GEOD) į QAR
ر.ق0.594048
1 GEODNET(GEOD) į RSD
дин.16.34448

GEODNET išteklius

Išsamesnei GEODNET analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GEODNET svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GEODNET

Kiek GEODNET(GEOD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GEOD kaina USD valiuta yra 0.1632USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GEOD į USD kaina?
Dabartinė GEOD kaina USD valiuta yra $ 0.1632. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GEODNET rinkos kapitalizacija?
GEOD rinkos kapitalizacija yra $ 51.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GEOD apyvartoje?
GEOD apyvartoje yra 317.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GEOD kaina?
GEOD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.374641892980259USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GEOD kaina?
GEOD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008935486253898114USD.
Kokia yra GEOD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GEOD yra $ 84.83KUSD.
Ar GEOD kaina šiais metais kils?
GEOD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GEOD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
