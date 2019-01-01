GEODNET (GEOD) Tokenomika

GEODNET (GEOD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGEODNET (GEOD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
GEODNET (GEOD) Informacija

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

https://www.geodnet.com
https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf
https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu

GEODNET (GEOD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GEODNET (GEOD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 56.80M
Bendra pasiūla:
$ 989.29M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 317.16M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 177.18M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3899
Visų laikų minimumas:
$ 0.008935486253898114
Dabartinė kaina:
$ 0.1791
GEODNET (GEOD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GEODNET (GEOD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GEOD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GEOD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GEOD tokenomiką, galite peržiūrėti GEOD tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.