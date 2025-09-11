Daugiau apie FOXSY

Foxsy AI logotipas

Foxsy AI kaina(FOXSY)

1 FOXSY į USD – tiesioginė kaina:

$0.005296
$0.005296$0.005296
+0.18%1D
USD
Foxsy AI (FOXSY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:20:34(UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005035
$ 0.005035$ 0.005035
24 val. žemiausia
$ 0.005348
$ 0.005348$ 0.005348
24 val. aukščiausia

$ 0.005035
$ 0.005035$ 0.005035

$ 0.005348
$ 0.005348$ 0.005348

$ 0.12274402857611348
$ 0.12274402857611348$ 0.12274402857611348

$ 0.004244467105456732
$ 0.004244467105456732$ 0.004244467105456732

+0.53%

+0.18%

+6.90%

+6.90%

Foxsy AI (FOXSY) realiojo laiko kaina yra $ 0.005296. Per pastarąsias 24 valandas FOXSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005035 iki aukščiausios $ 0.005348 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOXSY kaina yra $ 0.12274402857611348, o žemiausia – $ 0.004244467105456732.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOXSY per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Foxsy AI (FOXSY) rinkos informacija

No.1629

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

$ 89.04K
$ 89.04K$ 89.04K

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

661.20M
661.20M 661.20M

1,978,082,104
1,978,082,104 1,978,082,104

1,976,015,648
1,976,015,648 1,976,015,648

33.42%

EGLD

Dabartinė Foxsy AI rinkos kapitalizacija yra $ 3.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.04K. FOXSY apyvartoje yra 661.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 1976015648. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.48M

Foxsy AI (FOXSY) kainos istorija USD

Stebėkite Foxsy AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000952+0.18%
30 dienų$ -0.002085-28.25%
60 dienų$ -0.004254-44.55%
90 dienų$ -0.009114-63.25%
Foxsy AI kainos pokytis šiandien

Šiandien FOXSY užfiksuotas $ +0.00000952 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Foxsy AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002085 (-28.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Foxsy AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOXSY rodiklis pasikeitė $ -0.004254 (-44.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Foxsy AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.009114 (-63.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Foxsy AI (FOXSY) pokyčius?

Peržiūrėkite Foxsy AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Foxsy AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Foxsy AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FOXSYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Foxsy AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Foxsy AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Foxsy AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Foxsy AI (FOXSY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Foxsy AI (FOXSY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Foxsy AI prognozes.

Peržiūrėkite Foxsy AI kainos prognozę dabar!

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika

Supratimas apie Foxsy AI (FOXSY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOXSYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Foxsy AI (FOXSY)

Ieškote, kaip nusipirkti Foxsy AI? Viskas paprasta ir patogu! Foxsy AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FOXSY į vietos valiutas

Foxsy AI išteklius

Išsamesnei Foxsy AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Foxsy AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Foxsy AI

Kiek Foxsy AI(FOXSY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FOXSY kaina USD valiuta yra 0.005296USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FOXSY į USD kaina?
Dabartinė FOXSY kaina USD valiuta yra $ 0.005296. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Foxsy AI rinkos kapitalizacija?
FOXSY rinkos kapitalizacija yra $ 3.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FOXSY apyvartoje?
FOXSY apyvartoje yra 661.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FOXSY kaina?
FOXSY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.12274402857611348USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FOXSY kaina?
FOXSY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004244467105456732USD.
Kokia yra FOXSY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FOXSY yra $ 89.04KUSD.
Ar FOXSY kaina šiais metais kils?
FOXSY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FOXSY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:20:34(UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

