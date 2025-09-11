Foxsy AI (FOXSY) realiojo laiko kaina yra $ 0.005296. Per pastarąsias 24 valandas FOXSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005035 iki aukščiausios $ 0.005348 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOXSY kaina yra $ 0.12274402857611348, o žemiausia – $ 0.004244467105456732.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOXSY per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Foxsy AI (FOXSY) rinkos informacija
Dabartinė Foxsy AI rinkos kapitalizacija yra $ 3.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.04K. FOXSY apyvartoje yra 661.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 1976015648. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.48M
Foxsy AI (FOXSY) kainos istorija USD
Stebėkite Foxsy AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000952
+0.18%
30 dienų
$ -0.002085
-28.25%
60 dienų
$ -0.004254
-44.55%
90 dienų
$ -0.009114
-63.25%
Foxsy AI kainos pokytis šiandien
Šiandien FOXSY užfiksuotas $ +0.00000952 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Foxsy AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002085 (-28.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Foxsy AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOXSY rodiklis pasikeitė $ -0.004254 (-44.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Foxsy AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.009114 (-63.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Foxsy AI (FOXSY) pokyčius?
FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.
Foxsy AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Foxsy AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Foxsy AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Foxsy AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Foxsy AI (FOXSY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Foxsy AI (FOXSY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Foxsy AI prognozes.
Supratimas apie Foxsy AI (FOXSY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOXSYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Foxsy AI (FOXSY)
Ieškote, kaip nusipirkti Foxsy AI? Viskas paprasta ir patogu! Foxsy AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.